Στριπ: Αποκάλυψε ότι αρχικά αρνήθηκε το ρόλο για το The Devil Wears Prada για να διπλασιάσει το κασέ της

Ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στην ταινία «The Devil Wears Prada» αναμφισβήτητα ήταν απολαυστικός και για εκείνη όπως έχει δηλώσει, αλλά και για όσους είδαν την ταινία. Η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ότι αρχικά, όταν της έγινε η πρόταση για να υποδυθεί την Μιράντα Πρίστλι αρνήθηκε τον ρόλο, προκειμένου να διπλασιάσει την αμοιβή της.

«Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία», δήλωσε η 76χρονη ηθοποιός στο Today. «Διάβασα το σενάριο - το σενάριο ήταν υπέροχο. Με πήραν τηλέφωνο και μου έκαναν μια προσφορά, και είπα "Όχι. Δεν πρόκειται να το κάνω". Ήθελα να δω αν είχα διπλασιάσει το κασέ μου και αμέσως με ξαναπήραν τηλέφωνο και μου είπαν «ok βεβαίως» ( σ.σ προτείνοντάς της νέα προσφορά).

«Είμαι 56 ετών - μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορούσα να το κάνω αυτό!» Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα είχε επιτυχία. Και με χρειάζονταν, το ένιωθα. Και το ήθελα, αλλά αν δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό, ήμουν εντάξει. Επειδή είμαι μεγάλη- είμαι 56 ετών, ήμουν έτοιμη να συνταξιοδοτηθώ.»