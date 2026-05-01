Meryl Streep - Goldie Hawn: Το άγνωστο beef στα γυρίσματα της ταινίας «Ο θάνατος σου πάει πολύ»

H Μέριλ Στριπ έχει δηλώσει σε συνεντέυξεις της ότι «λατρεύει» την «αξιολάτρευτη» πρώην συμπρωταγωνίστριά της στο καστ της ταινίας «Ο θάνατος σου πάει πολύ», Goldie Hawn και την αποκαλεί «μία από τις φίλες της», αλλά τα πράγματα μεταξύ τους δεν ήταν και τόσο φιλικά στο πλατό την περίοδο 1991-1992.

Η «Γκόλντι, πάντα αργούσε στα γυρίσματα», αποκάλυψε η 76χρονη, επιτυχημένη ηθοποιός. «Και είμαι πάντα στην ώρα μου, ξέρεις, και εμμονική με την συνέπεια. Αλλά αυτή αργεί. Είχε ένα κόκκινο κάμπριο, θυμάμαι, και πήγαινε μόνη της στο γύρισμα. Και αυτό ήταν μάλλον το πρόβλημα. Ότι οδηγούσε μόνη της για να έρθει στο γύρισμα» συμπλήρωσε.

«Θυμάμαι ερχόταν και είχε τα μαλλιά της ανακατεμένα... Και έλεγε "Ω, Θεέ μου, συγγνώμη!" Και όλοι σκέφτονταν, "Ω, είναι τόσο χαριτωμένη." Ε και ναι, τσακώθηκα μαζί της» εξομολογήθηκε.