Βρέθηκε «χαμένη» ταινία του 1968 - Ήταν τόσο τρομακτική που είχαν δώσει εντολή να την καταστρέψουν

Ένας λάτρης του κινηματογράφου και συλλέκτης φιλμ έφερε στο φως μια χαμένη βρετανική τηλεταινία με βρικόλακες του 1968, η οποία είχε τροφοδοτήσει έναν σχεδόν μυθικό θρύλο: ότι ήταν τόσο τρομακτική για το κοινό της εποχής, ώστε το ίδιο το BBC φέρεται να την είχε χαρακτηρίσει προς καταστροφή.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από την ομάδα διατήρησης οπτικοακουστικού υλικού Film is Fabulous!.

Ένα χαμένο επεισόδιο που έγινε θρύλος

Το «No Such Thing as a Vampire» αποτελούσε το πρώτο από τα έξι επεισόδια της βραχύβιας ανθολογικής σειράς τρόμου «Late Night Horror» του BBC στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Η σειρά χάθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά για πάνω από μισό αιώνα, μετά τις έντονες αντιδράσεις του κοινού που οδήγησαν όχι μόνο στην ακύρωσή της, αλλά και στην απόσυρση και καταστροφή μέρους του υλικού της, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές και ερευνητές του χώρου.

Για δεκαετίες, η εξαφάνιση όλων των επεισοδίων τροφοδοτούσε ακόμη και πιο σκοτεινές εικασίες: ότι το BBC προχώρησε σκόπιμα στην καταστροφή τους επειδή θεωρήθηκαν υπερβολικά σοκαριστικά για την τηλεοπτική πραγματικότητα της εποχής.



Η ανακάλυψη μέσα από μια… αποθήκη



Το υλικό που πλέον θεωρείται το μοναδικό σωζόμενο αντίγραφο εντοπίστηκε τυχαία σε αποθηκευτικό χώρο του θεάτρου Regent στο Christchurch του Dorset. Εκεί, σε κουτιά με παλιά ρολά φιλμ που επρόκειτο να απορριφθούν, βρέθηκε ένα μεταλλικό κουτί με χειρόγραφη ένδειξη «Late Night Horror».

Ο άνθρωπος που το αναγνώρισε ήταν ο Ντάρεν Πέιν, Άγγλος συλλέκτης και μηχανικός κινηματογράφου με πολυετή εμπειρία στην προβολή 35mm. Όπως δήλωσε: «Είμαι πραγματικά παθιασμένος με το να ξαναδεί το κοινό αυτό το επεισόδιο».

Η ανακάλυψη, όπως περιγράφει η ομάδα Film is Fabulous!, έγινε εντελώς τυχαία, όταν μέλος του θεάτρου εντόπισε μια μικρή συλλογή από φιλμ που είχαν μείνει ξεχασμένα για χρόνια.

Από το χαμένο αρχείο στην αποκατάσταση



Το επεισόδιο είχε γυριστεί έγχρωμο, αλλά διασώθηκε μόνο σε ασπρόμαυρη κόπια. Ο οργανισμός Film is Fabulous! έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθειες αποκατάστασης του αρχικού χρώματος μέσω τεχνικών «colour recovery», αν και το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο.

Παράλληλα, το ψηφιοποιημένο υλικό και το πρωτότυπο φιλμ θα επιστραφούν στα αρχεία του BBC, ενισχύοντας τη διατήρηση ενός σημαντικού κομματιού της τηλεοπτικής ιστορίας.



Η σειρά που άφησε εποχή — και ερωτήματα

Η «Late Night Horror» δημιουργήθηκε από τον παραγωγό Χάρι Μουρ με στόχο να μεταφέρει τον τρόμο σε μια πιο άμεση, τηλεοπτική εμπειρία, αξιοποιώντας σύντομα επεισόδια και ιστορίες καθημερινής ανησυχίας με σκοτεινή ανατροπή.

Ανάμεσα στους συγγραφείς της συγκαταλέγεται και ο Ρίτσαρντ Μάθεσον, γνωστός από το «I Am Legend», ενώ ένα επεισόδιο είχε γραφτεί και από τον Ρόαλντ Νταλ.

Η σειρά δίχασε το κοινό, με κάποιους θεατές να τη θεωρούν πρωτοποριακή και άλλους υπερβολικά ανησυχητική για την εποχή. Παρά τις αντιδράσεις, το εναρκτήριο επεισόδιο σημείωσε υψηλή τηλεθέαση για τα δεδομένα της εποχής.

Από τον θρύλο στη μεγάλη επιστροφή



Η πρώτη δημόσια προβολή του επεισοδίου μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες έχει προγραμματιστεί για το φεστιβάλ τρόμου Grindfest 2026 στο Christchurch, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει ένα έργο που για χρόνια θεωρούνταν χαμένο — ή ίσως σκόπιμα εξαφανισμένο.

Ο Ντάρεν Πέιν δηλώνει πως, ακόμη και σε ασπρόμαυρη μορφή, το επεισόδιο παραμένει «ικανό να προκαλεί ρίγη», ενώ τονίζει ότι πρόκειται για ένα έργο με εντυπωσιακή σκηνοθεσία και ατμόσφαιρα για τα δεδομένα της εποχής.

«Δεν είμαι κυνηγός θησαυρών», σημειώνει. «Απλώς θέλω αυτά τα έργα να μην μένουν θαμμένα».

Μια επιστροφή από τη λήθη

Η ανακάλυψη του «No Such Thing as a Vampire» δεν σηματοδοτεί μόνο την επιστροφή ενός χαμένου επεισοδίου, αλλά και την υπενθύμιση ότι ένα μεγάλο μέρος της τηλεοπτικής ιστορίας παραμένει ακόμη θαμμένο σε αποθήκες, αρχεία και ξεχασμένα κουτιά — περιμένοντας να ξαναβρεθεί στο φως.

Με πληροφορίες nypost.com και ομάδα διατήρησης οπτικοακουστικού υλικού Film is Fabulous!

