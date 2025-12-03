Στροφή 180 μοιρών από την ΕΕ για τα αυτοκίνητα: Κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035

Ανατροπή για το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται έτοιμη να αναβάλει το «μπλόκο» που είχε προαναγγείλει παλαιότερα για πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο) από το 2035 και μετά.

Ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, μίλησε θετικά για τη χαλάρωση των στόχων της Κομισιόν αναφορικά με τις εκπομπές CO2 και την άδεια χρήσης νέων κινητήρων καύσης μετά το 2035. Τα μέσα ενημέρωσης στην Γηραιά Ήπειρο μιλούν ήδη για ένα «χριστουγεννιάτικο δώρο για την αυτοκινητοβιομηχανία». Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο «ερώτημα» στις δηλώσεις του Έλληνα επιτρόπου: ​​τα καύσιμα.

Πάντως, σε συνέντευξή του στην Handelsblatt, ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανέφερε ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει όχι μόνο τα υβριδικά οχήματα αλλά και τους συμβατικούς κινητήρες καύσης, μετά το χρονικό όριο (2035) που είχε ανακοινωθεί πριν από λίγα χρόνια, δηλώνοντας ότι η ΕΕ είναι «ανοιχτή σε όλες τις τεχνολογίες» και ότι η Επιτροπή θα ενσωματώσει «όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις» στους νέους κανονισμούς.

Ερωτώμενος εάν η ΕΕ θα επιτρέψει όχι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και τους συμβατικούς κινητήρες καύσης, ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε πως «θέλουμε να επιμείνουμε στους στόχους μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν όλες τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά μας και ότι ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα».

Επομένως, σημείωσε, «εξετάζουμε επίσης πώς μπορούμε να ενισχύσουμε καλύτερα την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - για παράδειγμα, μέσω στοχευμένων κριτηρίων προτίμησης της ΕΕ».

Επιστολή Μερτς

Ο Έλληνας επίτροπος ανέφερε ακόμη ότι η επιστολή του καγκελάριου Μερτς «έγινε πολύ θετικά δεκτή» και η Επιτροπή θα συμπεριλάβει «όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις» στον νέο κανονισμό - «συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των καυσίμων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και των προηγμένων βιοκαυσίμων».

Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να καταστεί δυνατή μια «οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη» μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερα συστήματα, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ, σύμφωνα με την Handelsblatt, ακόμη δύο αξιωματούχοι της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύουν να επιτρέψουν τους παραδοσιακούς κινητήρες καύσης, εφόσον τροφοδοτούνται με βιοκαύσιμα ή ηλεκτρονικά καύσιμα.

Όπως φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει την πόρτα για την παραγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης και μετά το 2035, έτος το οποίο είχε αρχικά καθοριστεί ως καταληκτικό σημείο για την συγκεκριμένη τεχνολογία στην Ευρώπη.

Σημειώνεται πως σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ζητήσει η Επιτροπή - στην αναθεώρηση των ορίων εκπομπών του στόλου από το 2035 και μετά - να λάβει υπ' όψιν και τους «εξαιρετικά αποδοτικούς» κινητήρες εσωτερικής καύσης.

