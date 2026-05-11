Η Super Κική δηλώνει και προκαλεί: «Χαλάω 20 - 30 χιλιάδες ευρώ τον μήνα»

Αποκαλύψεις έκανε η Super Κική στην συνέντευξη που έδωσε στην διαδικτυακή εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου και μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα οικονομικά της, αλλά και την ικανότητα που έχει να αντιλαμβάνεται γεγονότα πριν συμβούν.

«Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μου είπαν ότι έχω πολύ ψηλά Α και ότι γίνεται αυτό το πράγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχθηκε: «Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα».

Αναφερόμενη στα μηνιαία έξοδά της εξήγησε: «Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω «πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;» ή «πάμε για ψώνια;». Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη».



Και παραδέχθηκε: «Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό. Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μη σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε».