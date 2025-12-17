Συγγνώμη από τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας για τις ρατσιστικές φωτογραφίες βουλευτών

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους πολίτες της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν selfies με ρατσιστικό περιεχόμενο, που δημοσίευσαν Φινλανδοί βουλευτές. Οι φωτογραφίες δείχνουν τους βουλευτές να στενεύουν τα μάτια τους, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις σε πολλές ασιατικές χώρες.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η Σάρα Τζάφτσε, η «Μις Φινλανδία 2025», έχασε τον τίτλο της λόγω μιας φωτογραφίας στην οποία εμφανίζεται να στενεύει τα μάτια της, συνοδευμένη από τη λεζάντα «φάτε με έναν Κινέζο». Στη συνέχεια, μέλη του Κόμματος των Φινλανδών, ενός δεξιού, λαϊκιστικού και αντιμεταναστευτικού κόμματος, δημοσίευσαν παρόμοιες φωτογραφίες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Ο πρωθυπουργός Όρπο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω των φινλανδικών πρεσβειών στην Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα, ζητώντας συγγνώμη για τις προσβλητικές αναρτήσεις και τονίζοντας ότι αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της Φινλανδίας, οι οποίες βασίζονται στην ισότητα και την ένταξη. «Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στη φινλανδική κοινωνία», δήλωσε ο Όρπο.

Αντιδρώντας στις ενέργειες των βουλευτών, η φινλανδική εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε την αναστολή ενός πρότζεκτ στην Ιαπωνία, ενώ η αεροπορική εταιρεία Finnair δήλωσε πως επηρεάστηκε αρνητικά από την κατάσταση. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας επεσήμανε ότι οι ενέργειες των βουλευτών δεν αντανακλούν τη θέση της χώρας στα θέματα ρατσισμού.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές που δημοσίευσαν τις επίμαχες φωτογραφίες αντέδρασαν διαφορετικά. Η Κάισα Γκάρεντεβ δήλωσε ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να ζητήσει συγγνώμη, ενώ οι Γιούχο Εερόλα και Σεμπάστιαν Τίνκινεν αναγνώρισαν το λάθος τους. Η κοινοβουλευτική τους ομάδα προγραμματίζει συνεδρίαση για να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και πιθανές ποινές.

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο και άλλων σκανδάλων, καθώς μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού έχουν προκαλέσει αντιδράσεις με εμπρηστικά σχόλια, όπως όταν βουλευτής του κόμματος δήλωσε ότι οι μετανάστες «μετατρέπουν τη Φινλανδία σε χοιροστάσιο».