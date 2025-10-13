«Συγγνώμη» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για την έκθεση «που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος»

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, με θέμα την «απαράδεκτη αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της Ε.Ε. και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» και «η απόσυρση ήταν μια επιβεβλημένη

κίνηση».

Οι Ευρωβουλευτές δήλωσαν:

«Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, της Κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν, ζητώντας συγγνώμη , την απαράδεκτη αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της Ε.Ε. και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της Ε.Ε. είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η απόσυρση ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον».