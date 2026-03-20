Ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης η σημερινή για τις συνταξιουχικές οργανώσεις, με τους συνταξιούχους να έχουν πλημμυρίσει την πλατεία Συντάγματος από νωρίς, ενώ θα πραγματοποιήσουν και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην συγκέντρωση, εκτός από πλήθος κόσμου που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα, δίνει το «παρών» και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σε δηλώσεις του, τόνισε ότι βρίσκει στο πλάι των συνταξιούχων και ότι τα αιτήματα τους είναι δίκαια.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στο Σύνταγμα: Τι διεκδικούν - Παρών και ο Κουτσούμπας

Οι συνταξιούχοι, στα αιτήματα τους διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, δημόσιους οίκους ευγηρίας, προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.