Συγκινεί Ιάπωνας διπλωμάτης που μιλάει στα ελληνικά για τον Νίκο Καζαντζάκη

Για την εποχή των άνθεων της κερασιάς, που τώρα ξεκινά στην Ιαπωνία και τον σπουδαίο Έλληνα λογοτέχνη, Νίκο Καζαντζάκη, μίλησε στα ελληνικά σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο αναπληρωτής επικεφαλής της ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα, Τακάκι Νεμότο.



Αρχικά ο Ιάπωνας διπλωμάτης αναφέρεται στο βιβλίο του Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία» σημειώνοντας ότι γράφει: «Έφυγα γνωρίζοντας μονάχα δύο γιαπωνέζικες λέξεις: σακούρα και κόκορο. Μα τώρα ξεκίνησα πια να βλέπω πως πρέπει να προσθέσω αν θέλω να έρθω σε μία τέλεια επαφή με την Ιαπωνία, μια τρίτη λέξη που ακόμα δεν ξέρω πώς τη λένε γιαπωνέζικα. Στα ελληνικά είναι η λέξη τρόμος».



«Σακούρα σημαίνει κερασιά και κόκορο είναι καρδιά», εξηγεί ο κ. Νεμότο.



Και συνεχίζει: «Μετά το ταξίδι του, ο Καζαντζάκης έγραψε άλλο βιβλίο και λέει για την κερασιά της Ιαπωνίας «αυτό το άνθος δεν είναι φτιαγμένο για να διαρκέσει, είναι το σύμβολο της ηρωικής θυσίας». Σακούρα ή η κερασιά ανθίζει με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια χαρίζοντας στον κόσμο μία φευγαλέα αλλά μαγευτική στιγμή της ζωής πριν τα άνθη της πέσουν απαλά και σκορπίσουν στο έδαφος. Στην Ιαπωνία πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα άνθη της κερασιάς ως σύμβολο όχι μόνο της εύθραυστης και εφήμερης φύσης της ζωής αλλά και επίσης της αγνότητας που συνοδεύει τον θάνατο.

Διαβάζοντας τα κείμενα του Καζαντζάκη, εγώ είχα τον τρόμο γιατί αντιλήφθηκα ότι αυτός ο μεγάλος συγγραφέας δεν είδε μόνο τα πρόσωπα αλλά κοίταξε βαθιά μέσα στις καρδιές μας σαν να κατάφερε να αποκαλύψει και να κατανοήσει τα συναισθήματά μας».

