Συγκίνηση στη Γάζα: Μαζικός γάμος γιορτάζει τη νέα ζωή μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου

Ντυμένοι με παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα, η Ιμάν Χασάν Λάουα και ο Χικμάτ Λάουα περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια της νότιας Γάζας. Οι 27χρονοι Παλαιστίνιοι ήταν μεταξύ των 54 ζευγαριών που παντρεύτηκαν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, σε μια μαζική τελετή γάμου στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή, μια σπάνια στιγμή ελπίδας μετά από δύο χρόνια καταστροφής και θανάτου.



«Παρά όσα έχουν συμβεί, θα ξεκινήσουμε μια νέα ζωή», δήλωσε ο Χικμάτ. «Θεού θέλοντος, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου», πρόσθεσε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press.

Οι γάμοι είναι ένα βασικό στοιχείο της παλαιστινιακής κουλτούρας που ήταν σπάνιο στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η παράδοση έχει αρχίσει να επαναλαμβάνεται μετά την εύθραυστη εκεχειρία, ακόμη και αν οι γάμοι είναι διαφορετικοί από τις περίτεχνες τελετές που γίνονταν κάποτε στην περιοχή.



Καθώς το πλήθος κυμάτιζε παλαιστινιακές σημαίες στην πόλη Χαν Γιουνίς, οι εορτασμοί επισκιάστηκαν από τη συνεχιζόμενη κρίση σε όλη τη Γάζα. Οι περισσότεροι από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Ιμάν και Χικμάτ, έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, ολόκληρες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί και η έλλειψη βοήθειας αλλά και οι συγκρούσεις συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους.

Το νεαρό ζευγάρι που είναι μακρινοί συγγενείς, κατέφυγε στην κοντινή πόλη Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ κατά τη διάρκεια του πολέμου και αγωνίστηκε να βρει βασικά είδη όπως τροφή και στέγη. Είπαν ότι δεν ξέρουν πώς θα χτίσουν τη ζωή τους μαζί, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί γύρω τους.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Παλιά ονειρευόμουν να έχω ένα σπίτι, μια δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι», είπε ο Χικμάτ. «Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω». «Η ζωή έχει αρχίσει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε.

Η γιορτή χρηματοδοτήθηκε από την Al Fares Al Shahim, μια ανθρωπιστική οργάνωση που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτός από τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οργάνωση πρόσφερε στα ζευγάρια ένα μικρό χρηματικό ποσό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή μαζί.

Για τους Παλαιστινίους, οι γάμοι είναι συχνά πολυτελείς γιορτές που διαρκούν πολλές ημέρες και θεωρούνται σημαντική κοινωνική και οικονομική επιλογή που καθορίζει το μέλλον πολλών οικογενειών. Μπορούν επίσης να είναι ένα σύμβολο ανθεκτικότητας και μια γιορτή για τις νέες γενιές οικογενειών που συνεχίζουν τις παλαιστινιακές παραδόσεις, δήλωσε η Ράντα Σερχάν, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Barnard College, η οποία έχει μελετήσει τους παλαιστινιακούς γάμους. «Με κάθε νέο γάμο θα έρχονται και παιδιά και αυτό σημαίνει ότι οι αναμνήσεις και οι γενεές δεν θα πεθάνουν», είπε η Σερχάν.



Την Τρίτη, μια πομπή αυτοκινήτων που μετέφερε τα ζευγάρια διέσχισε τμήματα κατεστραμμένων κτιρίων. Ο Χικμάτ και η Ιμάν Λάουα κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες μαζί με άλλα ζευγάρια, ενώ οι οικογένειές τους χόρευαν υπό τους ήχους της μουσικής.

IMAGO

IMAGO

IMAGO

Η Ιμάν, που φορούσε ένα παραδοσιακό φόρεμα σε λευκό, κόκκινο και πράσινο χρώμα, είπε ότι ο γάμος της πρόσφερε μια μικρή στιγμή ανακούφισης μετά από χρόνια ταλαιπωρίας. Ωστόσο, είπε ότι σημαδεύτηκε και από την απώλεια του πατέρα, της μητέρας και άλλων μελών της οικογένειάς της που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.



«Είναι δύσκολο να νιώσεις χαρά μετά από τέτοια θλίψη», είπε, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της. «Θεού θέλοντος, θα τα ξαναχτίσουμε τούβλο-τούβλο».

