Κραυγή αγωνίας για τη Γάζα: Χειμώνας, πλημμύρες και ασθένειες απειλούν τους κατοίκους

Ένας εφιαλτικός χειμώνας φαίνεται πως έρχεται για τους κατοίκους στη Γάζα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες, αλλά και μολυσματικές ασθένειες.



Οργανώσεις βοήθειας επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων σκηνών και των επειγόντως απαραίτητων προμηθειών στη Γάζα μετά τις πρώτες έντονες χειμερινές βροχοπτώσεις, λέγοντας ότι περισσότερες από 250.000 οικογένειες χρειάζονται επείγουσα βοήθεια.



«Θα χάσουμε ζωές αυτόν τον χειμώνα. Παιδιά, οικογένειες θα χαθούν», λέει ο Jan Egeland, Γενικός Γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC).



«Είναι πραγματικά τόσο απογοητευτικό το γεγονός ότι έχουμε χάσει τόσες πολλές κρίσιμες εβδομάδες από την υιοθέτηση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, το οποίο έλεγε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα ρέει και οι Παλαιστίνιοι δεν θα συνεχίζουν να υποφέρουν άσκοπα».



REUTERS/Ramadan Abed

Μολυσματικές ασθένειες απειλούν τη Γάζα



Με την πλειοψηφία του πληθυσμού να έχει εκτοπιστεί λόγω του διετούς καταστροφικού πολέμου, οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας ζουν τώρα σε σκηνές - πολλές από αυτές αυτοσχέδιες.

Καθαρίζουν τις περιοχές μετά από εκτεταμένες πλημμύρες λόγω της χειμερινής καταιγίδας που ξεκίνησε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.



Υπάρχουν φόβοι ότι ασθένειες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν καθώς το νερό της βροχής έχει αναμειχθεί με το νερό των λυμάτων.

«Τα παιδιά μου είναι ήδη άρρωστα και δείτε τι απέγινε η σκηνή μας», λέει στο BBC η Fatima Hamdona, κλαίγοντας στη βροχή και δείχνοντας τη λακκούβα που έφτανε μέχρι τον αστράγαλο μέσα στο προσωρινό της σπίτι στην πόλη της Γάζας.



«Δεν έχουμε φαγητό - το αλεύρι έχει βραχεί όλο. Είμαστε άνθρωποι που έχουν καταστραφεί. Πού πάμε; Δεν υπάρχει καταφύγιο για να πάμε τώρα».



Το ίδιο σκηνικό και στην πόλη Χαν Γιουνίς, στα νότια.



«Τα ρούχα, τα στρώματα και οι κουβέρτες μας είναι βρεγμένα», λέει η Nihad Shabat, καθώς προσπαθεί να στεγνώσει τα υπάρχοντά της.

Η οικογένειά της κοιμάται μέσα σε ένα καταφύγιο φτιαγμένο από σεντόνια και κουβέρτες.



«Ανησυχούμε μήπως πλημμυρίσουμε ξανά. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε σκηνή».



REUTERS/Ramadan Abed

Απόλυτη καταστροφή



Μια πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι σε ολόκληρη τη Γάζα περισσότερο από το 80% των κτιρίων είχαν καταστραφεί, ενώ στην πόλη το 92% .



Σύμφωνα με την NRC - η οποία ηγείται της λεγόμενης Ομάδας Καταφυγίων στη Γάζα, που αποτελείται από περίπου 20 μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) – σχεδόν 260.000 παλαιστινιακές οικογένειες, ή περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, χρειάζονται επείγουσα βοήθεια σε στέγαση, καθώς δεν έχουν τα βασικά για να περάσουν τον χειμώνα.

Οι ΜΚΟ λένε ότι έχουν καταφέρει να μεταφέρουν μόνο περίπου 19.000 σκηνές στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στις 10 Οκτωβρίου 2025.



Λένε ότι έχουν αποκλειστεί 44.000 παλέτες με βοήθεια - που περιέχουν μη εδώδιμα είδη, όπως σκηνές και κλινοσκεπάσματα - και τους έχει απαγορευτεί η είσοδος. Οι προμήθειες που έχουν αγοραστεί έχουν «κολλήσει» αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Ισραήλ.

Ο Jan Egeland κατηγορεί για την καθυστέρηση αυτό που αποκαλεί «ένα γραφειοκρατικό, στρατιωτικό, πολιτικοποιημένο τέλμα» που «αντιτίθεται σε όλες τις ανθρωπιστικές αρχές».

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ εισήγαγε μια νέα διαδικασία εγγραφής για τις ομάδες βοήθειας που εργάζονται στη Γάζα, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Απαιτεί να παρέχουν λίστες με το τοπικό παλαιστινιακό προσωπικό τους.

Ωστόσο, οι ομάδες βοήθειας λένε ότι οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στις χώρες δωρητές τις εμποδίζουν να παραδώσουν τέτοιες πληροφορίες.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των στύλων για της σκηνές, χαρακτηρίζονται επίσης ως «διπλής χρήσης» από το Ισραήλ, που σημαίνει ότι έχουν στρατιωτικό αλλά και πολιτικό σκοπό, και η είσοδός τους απαγορεύεται ή περιορίζεται αυστηρά.

Η Cogat, η ισραηλινή αμυντική υπηρεσία που ελέγχει τα συνοριακά περάσματα, δήλωσε στο BBC ότι «τους τελευταίους μήνες» είχε συντονίσει την είσοδο «σχεδόν 190.000 σκηνών και μουσαμάδων απευθείας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας».

Ανέφερε ότι «σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας» της κατάπαυσης του πυρός, επιτρέπει «εκατοντάδες φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, καύσιμα, βενζίνη, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, σκηνές και προμήθειες στέγασης να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας κάθε μέρα, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, διεθνείς οργανισμούς, χώρες δωρητές και τον ιδιωτικό τομέα».

Την Κυριακή, η Cogat έγραψε στο X: «Καλούμε τους διεθνείς οργανισμούς να φέρουν περισσότερες σκηνές και μουσαμάδες και να συντονίσουν κι άλλες ανθρωπιστικές δράσεις εν όψει του χειμώνα».

Ανέφερε ότι συνεργάζεται με το νέο, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, Πολιτικοστρατιωτικό Συντονιστικό Κέντρο (CMCC) που είχε συσταθεί στο νότιο Ισραήλ και άλλους διεθνείς εταίρους για να σχεδιάσει «μια προσαρμοσμένη ανθρωπιστική απάντηση για τον επερχόμενο χειμώνα».

Οι διεθνείς ομάδες βοήθειας ελπίζουν ότι η CMCC - η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - θα βοηθήσει στην άρση των περιορισμών στο έργο τους.

REUTERS/Mahmoud Issa

«Χρειάζονται μια σκηνή σήμερα»

Καθώς αναμένεται σύντομα στην Αίγυπτο μια διάσκεψη ξένων δωρητών για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, λένε ότι πρέπει να επιτραπεί η είσοδος βασικών προμηθειών στέγης, ενόσω αναπτύσσονται μακροπρόθεσμα σχέδια.

«Δεν θα ήταν καλό αν όλα αυτά τα έθνη συναντηθούν στο Κάιρο για να συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση για τους Παλαιστίνιους που έχουν μεγάλη ανάγκη, εάν πεθάνουν πριν ανακατασκευαστούν τα πολυώροφα κτίριά τους», λέει ο Jan Egeland, ο οποίος προηγουμένως ήταν Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ.

«Χρειάζονται μια σκηνή σήμερα, δεν χρειάζονται μια υπόσχεση για μια κατασκευή μπροστά στην παραλία σε πέντε χρόνια».



REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Στη «μαύρη» αγορά οι σκηνές



Παλαιστίνιοι δήλωσαν στο BBC ότι πολλές σκηνές - που έχουν εισαχθεί από διεθνείς οργανισμούς και δωρητές από τον Κόλπο - έχουν κλαπεί και διατίθενται στη μαύρη αγορά στη Γάζα.

Λένε ότι με μια μικρή αύξηση στην προσφορά, οι τιμές έχουν μειωθεί από περίπου 2.700 δολάρια (2.330 ευρώ) πριν από την κατάπαυση του πυρός, σε περίπου 900-1.000 δολάρια.



Υπάρχουν εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια για την πιο δίκαιη διανομή περισσότερων καταφυγίων.



«Ελπίζω όλοι να ενωθούν μαζί μας για να τερματίσουμε αυτήν την κρίση που βιώνουμε», λέει ο Alaa al-Dirghali στην Χαν Γιουνίς. «Οι σκηνές άντεξαν δύο χρόνια κάτω από τον ήλιο και δύο χρόνια κάτω από τη βροχή, αλλά δεν άντεξαν αυτή την καταιγίδα».



«Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι ξαναστήνουν αυτές τις σπασμένες σκηνές επειδή δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Προσεύχομαι στον Θεό όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διανομή σκηνών να τις δώσουν σε όσους τις χρειάζονται πραγματικά. Κλέβονται και πωλούνται σε ανθρώπους σε πολύ ακριβή τιμή».

Στην πόλη της Γάζας, ο Rami Deif Allah, ο οποίος εκτοπίστηκε από την Μπέιτ Χανούν, στέγνωνε μουσκεμένα στρώματα στον αδύναμο ήλιο, με την ηλικιωμένη μητέρα και τα παιδιά του.

Είπε ότι ένας συγγενής του είχε δώσει μια αδιάβροχη σκηνή, αλλά ότι η σκηνή ήταν ακόμα πλημμυρισμένη.

«Εκκενώσαμε περίπου 11 φορές και δεν υπήρχε ασφαλές μέρος για εμάς, οπότε βρήκαμε καταφύγιο σε αυτές τις ταπεινές σκηνές, αλλά όλα ήταν μάταια. Όταν έπεσε η βροχή, δεν μπορούσαν να μας προστατεύσουν», είπε. «Πλημμυρίσαμε».

Όπως όλοι οι κάτοικοι της Γάζας, ο Rami λαχταρά μια μόνιμη κατοικία.

«Προσευχόμαστε να τελειώσει οριστικά αυτός ο πόλεμος και να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους», συνέχισε. «Ακόμα κι αν δεν βρούμε τα σπίτια μας όρθια, με τον ιδρώτα και το αίμα μας θα τα ξαναχτίσουμε. Αυτή η κατάσταση του να ζούμε στους δρόμους είναι αφόρητη».