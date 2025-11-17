«Κινδύνους» στο σχέδιο δημιουργίας της διεθνούς δύναμης στη Γάζα βλέπει η Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επέκρινε το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το μέλλον της Γάζας χαρακτηρίζοντάς το «προσπάθεια να επιβληθεί διεθνής κηδεμονία» στην περιοχή.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, μαζί με άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, βλέπουν «κινδύνους» στο σχέδιο απόφασης, που προβλέπει την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

«Η προτεινόμενη διαμόρφωση ανοίγει τον δρόμο για εξωτερική κυριαρχία στη λήψη εθνικών παλαιστινιακών αποφάσεων, μεταφέροντας τη διοίκηση της Γάζας και τα έργα ανοικοδόμησης σε μια υπερεθνική διεθνή οντότητα με ευρείες εξουσίες -- αφαιρώντας ουσιαστικά από τους Παλαιστίνιους το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις», αναφέρει η δήλωση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, οι ανθρωπιστικές προσπάθειες πρέπει να «διεκπεραιώνονται μέσω των επαρκών παλαιστινιακών θεσμών υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών» και «στη βάση του σεβασμού της παλαιστινιακής κυριαρχίας και των αναγκών του πληθυσμού».

Η βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περιθωριοποίηση παλαιστινιακών θεσμών, δήλωσε η οργάνωση. Επιβεβαίωσε επίσης ότι απορρίπτει «οποιονδήποτε όρο σχετικό με τον αφοπλισμό της Γάζας».

Το βράδυ η ψήφιση του αμερικανικού σχεδίου στον ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζητάει το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έναν μήνα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα. Αναμένεται ότι το σχέδιο απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης θα βρίσκεται επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Υποστηρίζεται από περιφερειακούς παράγοντες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Δυτικές χώρες έχουν ζητήσει το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα να διασφαλιστεί μέσω εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εκτός από τον αφοπλισμό της Χαμάς, το σχέδιο αυτό προβλέπει μια δεύτερη φάση με την εμπλοκή ξένων στρατιωτών για να σταθεροποιήσουν τον παράκτιο θύλακα και μεταβατική κυβέρνηση που θα αποτελείται από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.