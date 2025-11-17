Γάζα: Ψηφίζεται στον ΟΗΕ το σχέδιο Τραμπ για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης - Ενστάσεις της Ρωσίας

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσουν σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, την αμερικανική πρόταση για την ίδρυση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, με αποστολή την ασφάλεια των συνοριακών περιοχών και την αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού εδάφους που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Το σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν οι ΗΠΑ, υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ιδίως την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης, καθώς η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι η αδράνεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εχθροπραξίες.

Η τελευταία έκδοση του κειμένου, το οποίο έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές, εξουσιοδοτεί τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και την πρόσφατα εκπαιδευμένη παλαιστινιακή αστυνομία.

Η ISF θα εργαστεί επίσης για τον «μόνιμο παροπλισμό των όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», την προστασία των αμάχων και την ασφάλεια των διαδρόμων ανθρωπιστικής βοήθειας.



Επιπλέον, θα εξουσιοδοτεί τη σύσταση ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός μεταβατικού κυβερνητικού οργάνου για τη Γάζα – του οποίου θεωρητικά θα προεδρεύει ο Τραμπ – με θητεία που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2027.



Σε αντίθεση με τα προηγούμενα σχέδια, η τελευταία έκδοση αναφέρει ένα πιθανό μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας, «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης», αναφέρει το σχέδιο.



Αυτή η πιθανότητα, ωστόσο, έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από το Ισραήλ. «Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.



Η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τις 5:00 μ.μ. (22:00 GMT) της Δευτέρας.

Αντιρρήσεις της Ρωσίας

Η Ρωσία, που διαθέτει δικαίωμα βέτο, έχει ένα ανταγωνιστικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό έγγραφο δεν προχωρά αρκετά προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το κείμενο της Μόσχας, το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση του AFP, ζητά από το Συμβούλιο να εκφράσει την «αμετάκλητη δέσμευσή του για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών».



Δεν εγκρίνει την ίδρυση Επιτροπής Ειρήνης ή την αποστολή διεθνούς δύναμης προς το παρόν, αλλά ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να προτείνει «επιλογές» για τα θέματα αυτά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει την εκστρατεία τους για να κερδίσουν υποστήριξη για το ψήφισμά τους, καταγγέλλοντας τις «προσπάθειες να σπείρουν τη διχόνοια» μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.



«Οποιαδήποτε άρνηση να υποστηριχθεί αυτό το ψήφισμα είναι ψήφος είτε για τη συνέχιση της κυριαρχίας των τρομοκρατών της Χάμας είτε για την επιστροφή στον πόλεμο με το Ισραήλ, καταδικάζοντας την περιοχή και τον λαό της σε αέναη σύγκρουση», έγραψε ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, στην εφημερίδα The Washington Post.



Οι ΗΠΑ έχουν γνωστοποιήσει ότι έχουν την υποστήριξη αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, δημοσιεύοντας μια κοινή δήλωση υποστήριξης του κειμένου που υπογράφηκε από το Κατάρ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία, το Πακιστάν, την Ιορδανία και την Τουρκία.



Αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι, παρά την κριτική της Ρωσίας και την επιφύλαξη άλλων κρατών μελών, αναμένουν ότι το αμερικανικό σχέδιο θα υιοθετηθεί.

