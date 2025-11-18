Πέρασε το σχέδιο ΗΠΑ για Γάζα: Το «ευχαριστώ» Τραμπ στις χώρες που το ψήφισαν - Μεταξύ τους η Ελλάδα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ υποδέχθηκε θετικά την υιοθέτηση της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα τη Δευτέρα (17/11), χαρακτηρίζοντάς την «ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός» για την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Με δήλωση του ο Εκπρόσωπος της Αποστολής, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «επαίνεσαν τους βασικούς εταίρους του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους σε μια κρίσιμη στιγμή, προκειμένου να χαραχθεί μια πορεία προς τη διαρκή ειρήνη στη Γάζα και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Απόφαση, ανέφερε, σηματοδοτεί την πλήρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο του ιστορικού 20 Σημείων Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, το οποίο καθιερώνει «για πρώτη φορά μια πραγματική και βιώσιμη πορεία προς την ειρήνη και την ασφάλεια στη Γάζα».

«Η σημερινή δράση θέτει τα θεμέλια για μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη, ευημερούσα και αυτοδιοικούμενη Γάζα, που θα υποστηρίζεται από ευρεία περιφερειακή συμμετοχή» ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος της αμερικανικής αποστολής τόνισε ότι «κανείς δεν πίστευε ότι θα φέρναμε πίσω όλους τους ζωντανούς ομήρους και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

«Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσαμε να τερματίσουμε τον πόλεμο με δέσμευση για μηδενική εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας» πρόσθεσε. «Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι τεράστιες, αλλά οι ηγέτες δεν αποφεύγουν αυτές τις προκλήσεις, ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.

Φωτ.: Reuters

Ικανοποίηση από Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία -- ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το «ευχαριστώ» του Τραμπ στις χώρες που υπερψήφισαν - Ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social έσπευσε να ευχαριστήσει τις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που υπερψήφισαν το σχέδιο του για τη ΓΑΖΑ (ανάμεσα τους και η Ελλάδα).

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στον κόσμο για την απίστευτη ψήφο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγο, η οποία αναγνωρίζει και υποστηρίζει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, το οποίο θα προεδρεύσω εγώ και θα περιλαμβάνει τους πιο ισχυρούς και σεβαστούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ψήφος θα καταγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, θα οδηγήσει σε περαιτέρω Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και είναι μια στιγμή πραγματικά ιστορικής σημασίας!

Ευχαριστώ τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλγερία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γουιάνα, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν, τον Παναμά, τη Σιέρα Λεόνε, τη Σλοβενία και τη Σομαλία.

Ευχαριστώ επίσης τις χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά υποστήριξαν σθεναρά την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας και της Ιορδανίας. Τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και πολλές ακόμη συναρπαστικές ανακοινώσεις, θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες».