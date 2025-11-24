Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι εντόπισε άλλη μια σορό Ισραηλινού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ότι έχει εντοπίσει τη σορό ενός ομήρου σε περιοχή που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανακοίνωση ότι «εντόπισε» τη σορό ενός ομήρου κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα μέσα στην ημέρα επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του Al Jazeera αλλά δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση από την Ισλαμική Τζιχάντ ή τη Χαμάς σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεταφορά της σορού στο Ισραήλ.

Πάντως το Ισραήλ αναμένει ακόμη την επιστροφή τουλάχιστον τριών σορών, δύο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδέζου υπηκόου.

Το Σαββατοκύριακο, αραβόφωνα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τόσο η Χαμάς όσο και η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ διεξήγαγαν έρευνες για τα τρία τελευταία πτώματα των δολοφονημένων ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα.

Βίντεο έδειχνε ένοπλους της Ισλαμικής Τζιχάντ να στέκονται δίπλα σε εκσκαφείς με αιγυπτιακές σημαίες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Νουσεϊράτ.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, η Χαμάς υποχρεούται να επιστρέψει στο Ισραήλ όλες τις σορούς των ομήρων. Ωστόσο, η παλαιστινιακή οργάνωση ισχυρίστηκε ότι δυσκολευόταν να εντοπίσει τα υπόλοιπα πτώματα. παρά τις επανειλημμένες έρευνες, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή από τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει αμφισβητήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Η σορός τους Μενί Γκοντάρ, ο οποίος απήχθη από το κιμπούτς Μπε'έρι στο νότιο Ισραήλ, ήταν η τελευταία που επεστράφη στο Ισραήλ στις 13 Νοεμβρίου.