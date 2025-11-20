«Με βίασε μετά το ντους» - Ισραηλινός όμηρος περιγράφει σεξουαλική κακοποίηση από φρουρό της Χαμάς

Τη φρίκη που έζησε τα δύο χρόνια της αιχμαλωσίας του από τη Χαμάς περιέγραψε ο πρώην όμηρος Guy Gilboa-Dalal, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Channel 12 και η οποία πρόκειται να μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο (22-23/11).

Ο πρώην όμηρος αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως λέει, υπέστη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του και μέχρι την απελευθέρωσή του.



Ο Guy Gilboa-Dalal είναι μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν πρόσφατα και που πρόκειται να συναντηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (21/11), όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Στο τηλεοπτικό απόσπασμα που βγήκε στη δημοσιότητα, ο Gilboa-Dalal περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας πράκτορας της Χαμάς του επιτέθηκε αφού του επέτρεψε να κάνει ντους.

«Όταν τελειώνω το ντους, με τραβάει από εκεί - από το ντους. Δεν με αφήνει να φορέσω τα ρούχα μου. Με πηγαίνει πίσω στο δωμάτιό τους και μετά με πετάει σε μια από τις πολυθρόνες τους. Αρχίζει να με αγγίζει σε όλο μου το σώμα», θυμάται.



«Πάγωσα. Του είπα: "Αστειεύεσαι, σωστά; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ". Μου έστρεψε ένα όπλο στο λαιμό και μου είπε ότι αν το έλεγα σε κάποιον, θα με σκότωνε».



Ο Gilboa-Dalal είναι ο δεύτερος άνδρας πρώην όμηρος που αποκάλυψε δημόσια σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια αιχμαλωσίας από τη Χαμάς, μετά τον Rom Braslavski, ο οποίος έχει μιλήσει για παρόμοια κακοποίηση.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Ο Rom Braslavski είχε προηγουμένως περιγράψει τη δοκιμασία του ως κάτι που είχε σκοπό «να με ταπεινώσει», προσθέτοντας: «Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Αρκετές γυναίκες όμηροι που απελευθερώθηκαν έχουν επίσης περιγράψει σεξουαλική βία και απειλές ενώ κρατούνταν στη Γάζα.