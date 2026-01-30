«Μπορώ να αναπνεύσω ξανά»: Συγκλονίζει Ισραηλινός όμηρος που κρατήθηκε για σχεδόν 500 μέρες στη Γάζα

Ακόμη και μετά την απελευθέρωσή τους, οι όμηροι της Χαμάς ζούσαν με ένα «αγκάθι» στην καρδιά. Με την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στο Ισραήλ, μπορούν πλέον να «αναπνεύσουν και να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους», όπως λέει πρώην Ισραηλινός όμηρος που κρατήθηκε για σχεδόν 500 ημέρες στη Γάζα.

Ο 30χρονος Σάσα Τρουφάνοφ, μηχανικός ηλεκτρονικών της Amazon, απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η αρραβωνιαστικιά του Σαπίρ Κοέν, η μητέρα του και η γιαγιά του απήχθησαν επίσης και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Οι γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες μετά από περισσότερες από 50 ημέρες ως όμηροι. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος πριν από ένα χρόνο, μετά από 498 ημέρες αιχμαλωσίας.

Στην πρώτη του συνέντευξη, στη διάρκεια επίσκεψης στο Λονδίνο, ο Τρουφάνοφ δήλωσε στο BBC News ότι με την επιστροφή της σορού του Ραν Γκβίλι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, όλοι οι όμηροι είχαν επιστρέψει και «ήταν υπέροχα. Περιμέναμε τόσο καιρό να συμβεί αυτό».

«Κουβαλούσα αυτό το βάρος από τότε που επέστρεψα. Ήταν σαν ένα βάρος στους ώμους μου που με εμπόδιζε να επιστρέψω στη ζωή μου. Παρόλο που αφεθήκαμε ελεύθεροι, δεν βγήκαμε πραγματικά από τη Γάζα επειδή οι φίλοι και τα αδέρφια μας ήταν ακόμα εκεί».



Αλλά η στιγμή ήταν γλυκόπικρη γι’ αυτόν, καθώς τη Δευτέρα ήταν επίσης τα γενέθλια του πατέρα του Βιτάλι. Ο Τρουφάνοφ ανακάλυψε ότι ο πατέρας του είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου και το συνειδητοποίησε την ημέρα που αφέθηκε ελεύθερος, τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς δεν ήταν εκεί για να τον συναντήσει.



«Είδα τον θυμό και το μίσος»

Ο Τρουφάνοφ και η Κοέν επισκέπτονταν την οικογένειά του στο κιμπούτς Νιρ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι εισέβαλαν στα σπίτια τους. Η Κοέν τυλίχτηκε σε μια κουβέρτα και κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι, αλλά και οι δύο συνελήφθησαν. Ο Τρουφάνοφ γρονθοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε στον ώμο.

«Είδα τον τρομοκράτη με τόσο θυμό και μίσος στο πρόσωπό του, να κρατάει το μαχαίρι του προσπαθώντας να με μαχαιρώσει ξανά και ξανά».

Καθώς οι επιτιθέμενοι προσπαθούσαν να βγάλουν τον Τρουφάνοφ από το κιμπούτς, κατάφερε να δραπετεύσει για μια στιγμή, αλλά όταν σταμάτησε να τρέχει, τον πυροβόλησαν δύο φορές σε κάθε πόδι.



«Ένιωσα τον πόνο να με διαπερνά και έπεσα στο έδαφος, τότε ένας από τους τρομοκράτες με χτύπησε με το τουφέκι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και το άνοιξε».



«Η στιγμή που θα πεθάνεις»

Όταν έφτασε στη Γάζα, λέει ότι ξυλοκοπήθηκε από πολίτες και σκέφτηκε «αυτή είναι η στιγμή που θα πεθάνεις».

Ενώ βρισκόταν στη Γάζα, ο Τρουφάνοφ δεν έλαβε σχεδόν καμία ιατρική περίθαλψη. Μεταφέρθηκε μία φορά σε ένα σπίτι και μία φορά σε νοσοκομείο, όπου το σπασμένο του πόδι δέθηκε πρώτα σε μια ξύλινη σκούπα και στη συνέχεια σε ένα μέρος μιας μεταλλικής σχάρας.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ομήρους, κρατήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε απομόνωση. Μόνο για δύο από τις 498 ημέρες αιχμαλωσίας ο Τρουφάνοφ είδε άλλον όμηρο.



Στην αρχή κρατήθηκε πάνω από το έδαφος, για περισσότερες από έξι εβδομάδες κλειδωμένος σε ένα κλουβί και του δινόταν μόλις και μετά βίας αρκετή τροφή για να επιβιώσει. Εκεί, λέει ότι βίωσε σεξουαλική παρενόχληση, όπου ένας φύλακας προσπάθησε επανειλημμένα να τον ενθαρρύνει να κάνει σεξουαλική πράξη στον εαυτό του. Λέει επίσης ότι μια κρυφή κάμερα τον κατέγραφε όταν του επιτρεπόταν να κάνει ντους μία φορά την εβδομάδα.



«Το πρόσεξα και έκανα ντους προσπαθώντας να αποφύγω τα γεννητικά μου όργανα προς αυτή τη γωνία, αλλά έπρεπε να το κάνω επειδή έπρεπε να κάνω ντους».



«Θαμμένος ζωντανός»

Όταν τον πήγαν κάτω από το έδαφος στις σήραγγες, ο Τρουφάνοφ λέει ότι τον άφησαν μόνο για μήνες, με τους απαγωγείς να του φέρνουν μόνο φαγητό και στη συνέχεια να τον αφήνουν σε έναν σιωπηλό, στενό, υγρό χώρο τόσο σκοτεινό που δεν μπορούσε να δει το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του.



«Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι ήμουν θαμμένος κάτω από το έδαφος ενώ ήμουν ακόμα ζωντανός. Τα έχανα. Δυσκολευόμουν να βρω ελπίδα σε αυτό το μέρος. Πολλές φορές έχασα την ελπίδα εντελώς. Έλεγα στον εαυτό μου: "Αυτό είναι το τελευταίο μέρος που θα δεις ζωντανός"».



Είναι η πρώτη φορά από το 2014 που δεν υπάρχουν Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα. Διακόσια πενήντα ένα άτομα αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν περίπου ακόμη 1.200 άνθρωποι.

Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, κατά την οποία περισσότεροι από 71.660 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 492 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, αναφέρει το υπουργείο Υγείας, καθώς και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα



Τώρα που όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ, μπορεί να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το βασικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας πρόκειται να ανοίξει σε συνεχή βάση για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, όπως απαιτείται από το σχέδιο.



Προβλέπει επίσης την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων, μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Να σταματήσει αυτό το μίσος»



Ο Σάσα Τρουφάνοφ πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν ότι μια επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθεί.

«Η ανοικοδόμηση της Γάζας, μετά από όσα συνέβησαν στον πόλεμο, είναι κατανοητή. Αλλά πρώτα απ 'όλα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο λαός της Γάζας θα σταματήσει να προσπαθεί να βλάψει το Ισραήλ. Οι τρομοκράτες μου έλεγαν: "Θα το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά".



«Η ανοικοδόμηση της Γάζας και το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα είναι μάταια, καθώς δεν θα λύσουν ποτέ το πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσει αυτό το μίσος και η ενθάρρυνση της τρομοκρατικής δραστηριότητας».



Ο πρώην όμηρος πρέπει τώρα να αποκατασταθεί ψυχικά και σωματικά. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί πατερίτσες μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι του, αλλά ελπίζει να χορέψει στον γάμο του με την Σαπίρ Κοέν σε λίγες εβδομάδες. «Είναι μια νίκη: να ξεπεράσουμε το μίσος και τον φόβο και να πούμε στον εαυτό μας: "Θα χτίσουμε τη ζωή μαζί και θα συνεχίσουμε"».