Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου τη σορό του τελευταίου ομήρου, Λοχία Ραν Γκβίλι, που βρισκόταν στη Γάζα.

Η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών πολιτών που είχαν πέσει όμηροι της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που είχε υπογραφεί πριν από μερικούς μήνες.

Αν και στην αρχή η παλαιστινιακή οργάνωση είχε λάβει μόλις 72 ώρες για να επιστρέψει όλες τις σορούς αλλά και τους εναπομείναντες εν ζωή ομήρους, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες ώστε να εντοπισθούν τα λείψανα λόγω των εκτεταμένων βομβαρδισμών που έπληξαν τον θύλακα.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα ανοίξει ξανά το βασικό συνοριακό πέρασμα της Γάζας με την Αίγυπτο μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την επιστροφή του Γκβίλι.

BREAKING: The Israel Defence Force says the remains of Ran Gvili, the last hostage in Gaza, have been recovered and identified https://t.co/DtclI1Ucg9 — Sky News (@SkyNews) January 26, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιστροφή της σορού «εξαιρετικό επίτευγμα». «Υποσχεθήκαμε - και υποσχέθηκα - να φέρουμε τους πάντες πίσω. Τους φέραμε όλους, μέχρι και τον τελευταίο αιχμάλωτο», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η ανακάλυψη του πτώματος «επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Χαμάς σε όλες τις απαιτήσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μυστικές υπηρεσίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Λοχίας Ραν Γκβίλι... ένας μαχητής κομάντο της Yamam, ηλικίας 24 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, έπεσε στη μάχη το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να συνοδεύουν τις οικογένειες και τους επιστραφέντες ομήρους και να ενεργούν για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών του Ισραήλ. Με αυτό, όλοι οι όμηροι από την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας έχουν επιστρέψει».

Περίπου 251 όμηροι κρατήθηκαν στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από τους ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι ζωντανοί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών με αντάλλαγμα 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, που ξεκίνησε σε απάντηση στην επίθεση, έχει σκοτώσει 71.660 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Αν και το Ισραήλ είχε αρνηθεί να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του σχεδίου εκεχειρίας, με την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου ανοίγει ξανά ο δρόμος για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Η δεύτερη φάση έχει ως στόχο να περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων.