Υπέροχη στιγμή: Ισραηλινός όμηρος δοκιμάζει σοκολάτα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια - Βίντεο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις πρώτες στιγμές ελευθερίας των Ισραηλινών ομήρων που άφησε ελεύθερους η Χαμάς την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, μετά από δύο χρόνια βασανιστικής μεταχείρισης στα χέρια της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Μεταξύ των 20 ανθρώπων που απελευθερώθηκαν ήταν και ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ. Ο 24χρονος Ισραηλινός βρισκόταν με τους φίλους του στο ρέιβ πάρτι Nova στο Νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε και τον απήγαγε.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Νταλάλ μπήκε στο αεροπλάνο για να μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Εκεί τον περίμεναν ταπεράκια με κάθε λογής λιχουδιές, ανάμεσά τους και κάποια σοκολατάκια.

Η αντίδραση του Νταλάλ όταν έβαλε τη σοκολάτα στο στόμα του ήταν απίστευτη και το τρυφερό στιγμιότυπο έγινε viral. Η έκφραση του προσώπου του ήταν αντίστοιχη με αυτή που κάνουν τα μικρά παιδιά, όταν δοκιμάζουν για πρώτη φορά κάποια τροφή που τους αρέσει.

Ο αυθόρμητος μορφασμός έκπληξης κα ικανοποίησης του Νταλάλ έκανε το γύρο του διαδικτύου, συμπυκνώνοντας σε μια στιγμή τον τερματισμό μιας οδυνηρής περιόδου για τους ομήρους.

Guy Gilboa-Dalal after his release- imagine discovering food again...🥹

I know he shouldn't have eaten that much and he probably felt sick after, but at that moment, I think he just didn't care.

He just wanted to feel human again.❤️#hostagesreturn pic.twitter.com/Vu8BXoKiFQ — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) October 15, 2025

Ποιος είναι ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ αιχμαλωτίστηκε μαζί με τον επιστήθιο φίλο και συνομήλικό του, Εβιατάρ Νταβίντ και πέρασαν δύο χρόνια στις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς, πιθανότατα κάπου στη Γάζα.

Οι δύο νεαροί εμφανίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο σε βίντεο της Χαμάς να παρακολουθούν ένα από τα σκηνικά απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα εκλιπαρώντας να αφεθούν ελεύθεροι, προτού τους ξαναβάλουν σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Νταλάλ εμφανίστηκε ακόμα σε άλλο ένα βίντεο της Χαμάς στις 5 Σεπτεμβρίου, να βρίσκεται μαζί με έναν άλλον όμηρο, τον Αλόν Οχέλ, σε μία από τις σήραγγες των τρομοκρατών.