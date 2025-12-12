Δραματικό πέρασμα του Byron στη Γάζα - Τουλάχιστον 16 οι νεκροί από την κακοκαιρία

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η κακοκαιρία Byron σαρώνει τις ήδη κατεστραμμένες περιοχές και τα πρόχειρα καταλύματα των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Ανάμεσά τους και τρία παιδιά, που πέθαναν από υποθερμία, σύμφωνα με την τοπική Πολιτική Άμυνα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν από την Τετάρτη (10/12) τη Γάζα προκάλεσαν κατάρρευση 13 κατοικιών, με τις υπηρεσίες διάσωσης να κινητοποιούνται σε δεκάδες σημεία. Στο Μπιρ αλ Νάτζα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε σπίτι, ενώ άλλοι πέντε έχασαν τη ζωή τους από πτώση τοίχων σε διαφορετικά περιστατικά.

Στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην Πόλη της Γάζας, εντοπίστηκαν δύο σοροί μέσα σε ερείπια. Παράλληλα, το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 9χρονου Χαντίλ Αλ Μάσρι, ενός βρέφους μερικών μηνών, του Ταΐμ αλ Χαουάτζα, καθώς και του οκτάμηνου Ραχάτ Αμπού Τζαζάρ στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι.

Στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ, κάτοικοι προσπαθούν απεγνωσμένα να απομακρύνουν τα νερά με πλαστικές λεκάνες και φτυάρια, ενώ η λάσπη έχει καταπιεί τις σκηνές. Παιδιά βουτούν ξυπόλυτα μέσα στο νερό, την ώρα που η βροχή συνεχίζει χωρίς διακοπή.

«Δεν έχουμε στεγνά ρούχα»

«Κοιμήθηκαν σε βρεγμένα σκεπάσματα… δεν έχουμε στεγνά ρούχα», λέει η Ουμ Μουχάμαντ Τζούντα. Ο 17χρονος Σαΐφ Αϊμάν περιγράφει: «Κοιμόμαστε έξι άτομα στο ίδιο στρώμα και σκεπαζόμαστε με τα ρούχα μας. Η σκηνή μας πλημμύρισε».

Σύμφωνα με τη UNICEF, οι νυχτερινές θερμοκρασίες πέφτουν στους 8–9°C, ενώ οι οικογένειες ζουν σε σκηνές φτιαγμένες από λεπτό πλαστικό. «Οι συνθήκες υγιεινής είναι φρικτές», προειδοποιεί ο εκπρόσωπος Τζόναθαν Κρικεξ, εκφράζοντας φόβους για νέα έξαρση ασθενειών.