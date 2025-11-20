Σύγκρουση τρένων στην Τσεχία - Πάνω από 40 άτομα τραυματίστηκαν, τα 5 σοβαρά

Νέο περιστατικό σύγκρουσης τρένων στην Ευρώπη σημειώθηκε στην Τσεχία μεταξύ δυο συρμών την Πέμπτη (19/11), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τουλάχιστον πέντε άτομα και ελαφρά 40 άλλα.

Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες αναφέρεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε σε μια περιοχή περίπου 132 χλμ. νότια της Πράγας με το σύνολο των επιβατών να απομακρύνονται από τα δυο τρένα.

AT least 42 people have been injured after two high-speed passenger trains crashed in the Czech Republic. The accident occurred near the city of České Budějovice – some 100 miles south of Prague.



₿: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/cbDsBNL1yT — Centennial Man (@CentennialMan) November 20, 2025

Μια εκπρόσωπος ενός περιφερειακού νοσοκομείου, ανέφερε σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων CTK, ότι πέντε άτομα εισήχθησαν με σοβαρά τραύματα.

Χωρίς συστήματα ασφαλείας η γραμμή

Παράλληλα στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η γραμμή στη νότια Βοημία, όπου συγκρούστηκαν τα τρένα σήμερα το πρωί, δεν είναι εξοπλισμένη με το σύστημα ασφαλείας ETCS. Μάλιστα, η αστυνομία δήλωσε ότι μετά από αλκοτέστ, αποκλείστηκε την ύπαρξη αλκοόλ και στους δύο οδηγούς.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε στο X ότι το δυστύχημα βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά οι προκαταρκτικές πληροφορίες έδειξαν ότι ένα από τα τρένα πιθανότατα πέρασε από ένα σηματοδότη στη θέση στάσης.