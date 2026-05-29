Συλλήψεις στη Μύκονο για προϊόντα «μαϊμού» - Τα πουλούσαν ως «φίρμες» σε τουρίστες

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο για την καταπολέμηση του παρεμπορίου, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί για κατοχή προϊόντων «μαϊμού». Οι δράστες κατείχαν απομιμητικά προϊόντα τα οποία θα διέθεταν προς πώληση σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και παραλίες του νησιού. Κατασχέθηκε πλήθος απομιμητικών προϊόντων από την ΕΛΑΣ.



Ειδικότερα, συνελήφθησαν την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Μύκονο τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας από 46 έως 50 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων απομίμησης με σκοπό το εμπόριο. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα όπου βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 770 ευρώ και -1.739- είδη (ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ), τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες-τουρίστες του νησιού.



Οι συλληφθέντες μετέβαιναν σε τουριστικές περιοχές και παραλίες της Μυκόνου, όπου κινούμενοι πεζοί, προσέγγιζαν τους παρευρισκόμενους κυρίως τουρίστες και με το πρόσχημα ότι τα προϊόντα που έφεραν στην κατοχή τους ήταν γνήσια διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα διέθεταν προς πώληση λαμβάνοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, δυσανάλογο της πραγματικής αξίας των προϊόντων.



Τα προϊόντα παραεμπορίου κατασχέθηκαν και κινήθηκε η διαδικασία καταστροφής τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.