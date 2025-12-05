Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ: Ο νέος άξονας Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Βουκουρέστι

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η Οδηγία για τα Βάρη και τις Διαστάσεις και το Πακέτο Οδικής Καταλληλότητας, με έμφαση στην οδική ασφάλεια, την κοινωνική διάσταση και την προώθηση πράσινων μεταφορών. Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός συμμετείχε στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

Ο νέος άξονας Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Βουκουρέστι

Σε μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές αρτηρίες της Ευρώπης, εξελίσσεται ο νέος άξονας Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Βουκουρέστι. Για πρώτη φορά, ο κάθετος σιδηροδρομικός διάδρομος που ξεκινά από το Αιγαίο και φτάνει μέχρι την Ουκρανία, θα δώσει μεγάλες ταχύτητες και υψηλή χωρητικότητα στις μεταφορές, ενισχύοντας την αυτονομία της περιοχής μας και μειώνοντας την εξάρτηση της Ε.Ε. από μη ευρωπαϊκές διαδρομές, όπως τα στενά του Βοσπόρου.

Ένωση τριών θαλασσών: Αιγαίο – Μαύρη Θάλασσα – Βαλτική

Η στρατηγική σημασία του έργου είναι ξεκάθαρη: Σε συνθήκες κρίσης ή στρατιωτικής ανάγκης, εξοπλισμός που παλαιότερα θα χρειαζόταν εβδομάδες για να μετακινηθεί, σύντομα θα μπορεί να φτάνει στον προορισμό του σε λίγες μόνο ώρες. Αυτή είναι η ουσία της πραγματικής στρατιωτικής κινητικότητας και της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, που δεν είναι απλές γραμμές σε έναν χάρτη, αλλά προστατευμένα οχυρά. Τέλος σύμφωνα με τον κο Κυρανάκη τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη στήριξη και τις καθοριστικές ενέργειες του Έλληνα Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα.