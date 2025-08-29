Συναγερμός για θανατηφόρο βακτήριο - Νεκροί δυο άνθρωποι μετά από κατανάλωση ωμών στρειδιών

Νεκροί κατέληξαν δυο άνθρωποι μετά την κατανάλωση ωμών στρειδιών που είχαν μολυνθεί με ένα θανατηφόρο βακτήριο στη Λουιζιάνα με τις Αρχές στις ΗΠΑ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cbsnews.com, το Vibrio vulnificus είναι ένα βακτήριο που παρατηρείται σε ζεστά παράκτια νερά, συνήθως μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου. Από αυτό μπορεί να προκληθεί μόλυνση σε ανοιχτή πληγή όταν αυτή εκτίθεται σε μολυσμένα νερά ή όταν ένα άτομο τρώει ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα θαλασσινά.

Συγκεκριμένα, τα στρείδια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όπως δήλωσαν αρμόδιοι υγείας της πολιτείας.

Οι επιπτώσεις του Vibrio vulnificus

Το Vibrio vulnificus μπορεί να εξελιχθεί σε θανατηφόρο βακτήριο προκαλώντας νεκρωτική απονευρωσίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ακρωτηριασμό άκρων, σύμφωνα με Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό περίπου ένα στα πέντε άτομα που μολύνεται από μια τέτοια λοίμωξη πεθαίνει.

Σε κατοίκους της πολιτείας έχουν σημειωθεί 22 κρούσματα λοίμωξης από Vibrio vulnificus, δήλωσε το υπουργείο υγείας της πολιτείας με όλα τα θύματα να νοσηλεύονται ενώ τέσσερα από αυτά έχασαν τη δύσκολη μάχη αφήνοντας την τελευταία τους πνοή.

Δύο από τους θανάτους προήλθαν από ωμά στρείδια ενώ οι άλλοι δυο όταν τα θύματα εξέθεσαν μια ανοιχτή πληγή σε θαλασσινό νερό.

Μάλιστα, τα τελευταία 10 χρόνια, η πολιτεία έχει καταγράψει κατά μέσο όρο επτά λοιμώξεις και έναν θάνατο ετησίως.

Σημειώνεται επίσης πως ο κίνδυνος αναπαραγωγής του βακτηρίου αυξάνεται λόγω της θέρμανσης των ωκεανών. Η Φλόριντα, επίσης, επιβεβαίωσε 13 κρούσματα Vibrio vulnificus με 8 εξ αυτών να πεθαίνουν.

Μεγάλος κίνδυνος και για καταστροφικό παράσιτο

Την ίδια ώρα που οι Αρχές στην Λουιζιάνα αλλά και σε άλλες πολιτείες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το Vibrio vulnificus άλλα ένα αλλόκοτο παράσιτο φαίνεται να θερίζει στις ΗΠΑ.

Ο λόγος για τον κοχλιοσκώληκας του Νέου Κόσμου (New World Screwworm), ένα καταστροφικό παράσιτο που τρώει ζωντανά βοοειδή και άλλα άγρια ​​ζώα, ταξιδεύει βόρεια από την Κεντρική Αμερική στο Μεξικό και έχει περάσει από βιολογικά εμπόδια που κράτησαν το παράσιτο περιορισμένο για δεκαετίες, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Ουάσιγκτον διέκοψε τις εισαγωγές βοοειδών από το Μεξικό τον Μάιο, επικαλούμενη την εξάπλωση του εντόμου, περαιτέρω στο Μεξικό, περίπου 700 μίλια από τα σύνορα του Τέξας. Με το απόθεμα βοοειδών των ΗΠΑ να βρίσκεται ήδη σε χαμηλό πολλών δεκαετιών, το κλείσιμο των συνόρων στις εισαγωγές θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές του βοείου κρέατος.