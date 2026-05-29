«Βόμβα» ο αφθώδης πυρετός: «Αν πάει στην ηπειρωτική χώρα καταστράφηκε η κτηνοτροφία»

Με ωρολογιακή βόμβα που απειλεί να τινάξει στον αέρα την ελληνική κτηνοτροφία, αν φύγει από τη Λέσβο και περάσει στην ηπειρωτική Ελλάδα, παρομοίασε τον αφθώδη πυρετό ο γ.γ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη, μιλώντας στο MEGA, για μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία συχνά απουσιάζουν στις εκτροφές, αλλά και την αναγκαιότητα για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και μεταρρυθμίσεις, σημειώνοντας τη βούληση του υπουργείου να λύσει τις χρόνιες παθογένειες, αλλά υπογράμμισε ότι απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο του κράτους.

«Έγινε lockdown. (…) Έπρεπε να γίνει. Ήταν αυτή και η ευρωπαϊκή οδηγία. Και μας είπαν και μπράβο που σταμάτησαν να βγαίνουν τα τυριά. Αυτά δεν είναι πράγματα που αποφασίζουμε μόνοι μας. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί», είπε.

«Αν φύγει από τη Μυτιλήνη θα καταστραφεί η ελληνική κτηνοτροφία»

«Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι επιζωοτίες είναι εδώ. Είμαστε δίπλα στην Τουρκία. Έρχονται συνεχώς και η ευλογιά από την Τουρκία ήρθε. Πρέπει να θωρακιστούμε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα μέτρα βιοασφάλειας είναι για να προστατευτούμε οι ίδιοι και οι επενδύσεις μας από αυτές τις επιζωοτίες, απαιτεί να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, που δυστυχώς σε πολλές εκτροφές δεν υπάρχουν».

«Το πρώτο μέλημα είναι οι περιορισμοί διασποράς του αφθώδους πυρετού μέσα στη Λέσβο, αλλά μη φύγει από τη Λέσβο και πάει στην ηπειρωτική. Θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας. Γι’ αυτό, βέβαια οι περιορισμοί διακίνησης ζώων, ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων, όπως τα τυριά τις πρώτες βδομάδες του αφθώδους, αυτό είχε στόχο».

