Συναγερμός στην Εύβοια: Τρεις πολεμικές ρουκέτες εντοπίστηκαν στο Πήλι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου 2026 στο Πήλι Ευβοίας, όταν εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρή αστυνομική παρουσία, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων και την αποτροπή πρόσβασης στην επικίνδυνη ζώνη.



Παράλληλα, όπως σημειώνει το evima.gr, στην περιοχή επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα.

Οι ρουκέτες πρόκειται να μεταφερθούν στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο.