Λήξη συναγερμού στο Μετρό: Είχαν εκκενωθεί σταθμοί λόγω διακοπής ρεύματος

Αναστάτωση επικράτησε στις 11:00 το πρωί σε σταθμούς στο Μετρό στο κέντρο της Αθήνας λόγω διακοπής ρεύματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, εκκενώθηκαν κεντρικοί σταθμοί του Μετρό όπως στο Σύνταγμα και στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς δεν μπορούσαν να κινηθούν οι συρμοί.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ακινητοποιήθηκαν συρμοί στους Αμπελόκηπους και το Μοναστηράκι, ενώ γενικότερα η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών διακόπηκε από το Αιγάλεω έως τους Αμπελόκηπους.

Εκκενώνονται σταθμοί του Μετρό λόγω διακοπής ρεύματος

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στους συρμούς διεξάγεται προσωρινά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το πρόβλημα σταδιακά αποκαθίσταται. Τελικά, γύρω στις 12:00 οι συρμοί επέστρεψαν στην κυκλοφορία.