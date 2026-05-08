Συναγερμός στο Τσέρνομπιλ: Μεγάλη δασική φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone
Οι ουκρανικές Αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.
«Έπειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην ζώνη προστασίας του Τσερνόμπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.
Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η Αρχή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ