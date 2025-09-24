Συνάντηση Ερντογάν με επικεφαλής Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης: Στην ατζέντα η Ανατολική Μεσόγειος

Στην προστασία των συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης στάθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μενφί, στο Τουρκικό Μέγαρο στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και περιφερειακά ζητήματα.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’yi kabul etti.



Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı… pic.twitter.com/Iy5Rl3FcwO — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 23, 2025

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει στη διασφάλιση διαρκούς σταθερότητας, ασφάλειας και ενότητας στη Λιβύη και ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Λιβύη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι οι προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ενίσχυση της συνεργασίας θα συνεχίσουν να αυξάνονται.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέφερε ότι κανένα έργο δεν μπορεί να έχει επιτυχία στην Ανατολική χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.