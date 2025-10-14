Συνάντηση Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών - Επισκέφθηκαν το «ΕΛΠΙΔΑ»

Στην Αθήνα βρέθηκε η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών, Varsen Aghabekian Shahin, όπου συναντήθηκε με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, βρέθηκαν με τον κ. Γεραπετρίτη στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ». Οι δυο ΥΠΕΞ συναντήθηκαν με παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία.

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών

«Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε, από κοινού με την Παλαιστίνια ΥΠΕΞ, Varsen Aghabekian Shahin, την Ογκολογική Μονάδα Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ", όπου συναντήθηκαν με παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία»