Συνάντηση Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών - Επισκέφθηκαν το «ΕΛΠΙΔΑ»

Οι δυο ΥΠΕΞ συναντήθηκαν με παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία.

Συνάντηση Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια ομόλογό του / Eurokinissi
Στην Αθήνα βρέθηκε η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών, Varsen Aghabekian Shahin, όπου συναντήθηκε με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, βρέθηκαν με τον κ. Γεραπετρίτη στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ». Οι δυο ΥΠΕΞ συναντήθηκαν με παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία.

