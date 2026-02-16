Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Σερβίας - Τι συζήτησαν

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό της Σερβίας Τζούρο Ματσούτ (Duro Macut). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

ΦΩΤΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν (Mohamed bin Zayed Al Nahyan), όπου συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.