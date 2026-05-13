Συνάντηση Σι – Τραμπ στο Πεκίνο: Ταϊβάν, Ιράν και μεγάλα επιχειρηματικά «deals» στην ατζέντα

Στο Πεκίνο φτάνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μια συνάντηση που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας όσο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου μετά τον σκληρό πόλεμο δασμών, οι περιορισμοί στην τεχνολογία και τις σπάνιες γαίες, αλλά και το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της Ταϊβάν.

Ο Κινέζος πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει σαφείς τοποθετήσεις από την αμερικανική πλευρά, μετά τις πρόσφατες συμφωνίες εξοπλισμού της Ταϊπέι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος των συνομιλιών θα αφορά και την κρίση με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει κινεζική παρέμβαση προς την Τεχεράνη για αποκλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου και για τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, μεταξύ αυτών ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αλλά και από ισχυρούς εκπροσώπους της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ, καθώς η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να συνδυάσει τη γεωπολιτική διαπραγμάτευση με νέες μεγάλες επιχειρηματικές και επενδυτικές συμφωνίες με το Πεκίνο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένουν εύθραυστες, με τις δύο πλευρές πάντως να εμφανίζονται αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στις διαφωνίες τους για το Ιράν και την Ταϊβάν να εκτροχιάσουν τη συνολική διμερή συνεργασία.