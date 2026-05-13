Τιμ Κουκ και Έλον Μασκ μεταξύ των CEO που θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Κίνα

Συνοδεία κορυφαίων επιχειρηματιών θα επισκεφτεί την Κίνα την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των επιχειρηματιών που τον ταξιδεύουν στην πολύ σημαντική επίσκεψη είναι ο Tim Cook της Apple, ο Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX, ο Larry Fink της BlackRock, καθώς και άλλα στελέχη των Meta, Visa, JP Morgan, Boeing και Cargill.

Πρόκειται για ένα ταξίδι που θεωρείται υψίστης σημασίας και για την Ουάσιγκτον και για το Πεκίνο, καθώς η συνάντηση Τραμπ – Σι θα γίνει σε μία στιγμή αυξημένης οικονομικής και τεχνολογικής αντιπαλότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Συνολικά, κορυφαίοι 17 επιχειρηματίες θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι του, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Πλέον των Musk, Cook και Fink, η λίστα περιλαμβάνει:

Dina Powell McCormick, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Meta

Kelly Ortberg, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boeing

Ryan McInerney, Γενικός Διευθυντής της Visa

Stephen Schwarzman, Γενικός Διευθυντής της Blackstone

Brian Sikes, Γενικός Διευθυντής της και Πρόεδρος της Cargill

Jane Fraser, Γενικός Διευθυντής της Citi

Jim Anderson, Γενικός Διευθυντής της Coherent

Henry Lawrence Culp, Γενικός Διευθυντής της GE Aerospace

David Solomon, Γενικός Διευθυντής της Goldman Sachs

Jacob Thaysen, Γενικός Διευθυντής της Illumina

Michael Miebach, Πρόεδρος της Mastercard

Ηχηρές απουσίες και... παρουσίες

Απών από τη λίστα είναι ο επικεφαλής της Nvidia, Jensen Huang, η εταιρεία του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με τα τσιπς των υπολογιστών και την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, η απουσία προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς σε συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στο CNBC, δήλωσε ότι θα ήταν «τιμή» του να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην Κίνα, αν προσκληθεί στην συγκεκριμένη αποστολή.

Εντύπωση επίσης προκαλεί η παρουσία του Sanjay Mehrotra, διευθύνοντος συμβούλου της Micron Technology, την οποία η Κίνα έχει απαγορεύσει από το 2023, με την αιτιολογία ότι η υποδομή της δημιουργεί θέματα εθνικής ασφάλειας.

Οι ημιαγωγοί – τσιπς – συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής σχέσης ΗΠΑ – Κίνας, παρά τις συνεχείς εντάσεις σχετικά με την τεχνολογία και τον έλεγχο των εξαγωγών.

Η αυριανή επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θα είναι η πρώτη Αμερικανού Προέδρου μετά από σχεδόν μία δεκαετία και θα αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για την εύθραυστη εμπορική ανακωχή των δύο χωρών, μετά από ανταλλαγή απειλών για δασμούς που έφτασαν έως και το 100%.

Οι δασμοί μπήκαν σε αναμονή τον Οκτώβριο του 2025, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με το Σι στη Νότια Κορέα.

Φυσικά, βαριά σκιά στη συνάντηση ρίχνει και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έπαιξε ρόλο και στην καθυστέρηση της συνάντησης των δύο ηγετών.

Ο Τραμπ αναμένεται να πιέσει την Κίνα, που βασίζεται στο φθηνό ιρανικό πετρέλαιο, να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, το Πεκίνο επίσης επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην παροχή πετρελαίου στη χώρα.