Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ: Οικονομία, ακρίβεια, μεταρρυθμίσεις κρίνουν τις κάλπες

Με τη θετική ατζέντα σε πρώτο πλάνο και το μήνυμα ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου προχωρά κανονικά παρά τις προεκλογικές σειρήνες, που ακούγονται ολοένα και εντονότερα πλέον, ο πρωθυπουργός συγκαλεί (11:30) στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ( ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.).

Στην ατζέντα της συνεδρίασης οι προτεραιότητες στα λεγόμενα οικονομικά και παραγωγικά Υπουργεία και πως αυτές θα δρομολογηθούν βάσει του σχεδιασμού, που ανακοίνωσαν προ ολίγων εβδομάδων οι Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι την ώρα που η αντιπολίτευση ταλανίζεται από εσωστρέφεια, το κυβερνών κόμμα επιταχύνει την εφαρμογή των προεκλογικών εξαγγελιών του.

Εξάλλου, στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι η οικονομία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, εξ ου και η κυβέρνηση αναμένεται να συστηματοποιήσει τις προτεραιότητες του αμέσως προσεχούς διαστήματος με κύρια αυτή της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο.

Επιπλέον, στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή της κυβέρνησης παραμένει η νέα μείωση της φορολογίας για πολίτες, αλλά και για επιχειρήσεις, η οποία εκτός απροόπτου θα παρουσιαστεί εν συνόλω στην τελευταία πριν από τις εκλογές Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Συναφής με τα παραπάνω, η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω της έναρξης λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του Καταναλωτή. Την ίδια ώρα, δεσπόζουσα θέση στην κυβερνητική στρατηγική έχει η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων υποδομής, όπως η παράδοση ολόκληρου του Ε65, επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη.