Κρίση στη Μέση Ανατολή: «Αμυντικά» σχέδια για την ελληνική οικονομία- Ποιες είναι οι εστίες κινδύνου

Με το βλέμμα στραμμένο στην πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που επεξεργάζεται σχέδιο άμυνας για να αποτραπεί ντόμινο παρενεργειών σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας σε περίπτωση κλιμάκωσης και παράτασης της κρίσης.



Με τους διεθνείς αναλυτές να μην αποκλείουν εκτίναξη των τιμών στη στο πετρελαϊκή και ενεργειακή αγορά, ισχυρά πλήγμα στη ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο και δημιουργία κλίματος έντονης ανασφάλειας στις αγορές, οι κίνδυνοι για την Ελλάδα είναι η ανάφλεξη του πληθωρισμού, η επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι κραδασμοί στα δημόσια οικονομικά.

Ο φόβος για ισχυρό κύμα ανατιμήσεων

Αρμόδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι ουδείς είναι σε θέση να προβλέψει τις εξελίξεις και τον αντίχτυπο στην οικονομία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η μεγάλη άμεση απειλή έχει να κάνει με τη πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καθώς τυχόν εκτόξευση στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι, σύμφωνα με τα ακραία σενάρια, θα πυροδοτούσε νέο ισχυρό κύμα ανατιμήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες και θα ανέτρεπε βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού καθώς έχει συνταχθεί με την εκτίμηση ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα κυμανθεί σε μέσα επίπεδα στα 62,4 δολάρια το βαρέλι το 2026.

Με την κατάσταση να είναι ρευστή και απρόβλεπτη, το οικονομικό επιτελείο βάζει στο τραπέζι το δυσμενές σενάριο του προϋπολογισμού για αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά 40 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τις κυβερνητικές προβλέψεις και τις επιπτώσεις στην οικονομία που είναι οι ακόλουθες:



- Σημαντική μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο που προβλέπει 1% για το 2026 καθώς και μείωση των επενδύσεων κατά 0,9% σε σχέση με το βασικό σενάριο).



- Συρρίκνωση των εισαγωγών σε πραγματικούς όρους οι εισαγωγές μειώνονται καθώς η αρνητική επίδραση της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στην εγχώρια ζήτηση υπερισχύει της επίδρασης στην αξία των εισαγωγών. Σε ονομαστικούς όρους οι εισαγωγές αυξάνονται κατά 7,4% περίπου σε σχέση με το βασικό σενάριο, αλλά η αύξηση των εξαγωγών είναι αντίστοιχα υψηλή, με αποτέλεσμα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται μόνο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.



- Ισχυρότατες πληθωριστικές πιέσεις με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξάνεται κατά 4,7% έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο.



- Επιβράδυνση του ρυθμού του πραγματικού ΑΕΠ στο 1,9% έναντι πρόβλεψης 2,4% αλλά το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται λόγω του πληθωρισμού. Η ονομαστική μεγέθυνση οδηγεί σε μικρή βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, καθώς τα δημόσια έσοδα αυξάνονται κατά 1,4% έναντι της αύξησης κατά 1,0% των δημόσιων δαπανών, ενώ συνεπάγεται και χαμηλότερο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό σενάριο.