Οι 3 παράγοντες της γεωπολιτικής κρίσης για αγορές και οικονομίες από την Δευτέρα

Το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας , θα δώσει τις προβλέψεις και τις κινήσεις στις παγκόσμιες αγορές και θα διαμορφώσει τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούν οι κεφαλαιαγορές. Οι διεθνείς επενδυτές θα εστιάσουν σε 3 παράγοντες για την επόμενη εβδομάδα ίσως και για ολόκληρο τον μήνα. Πρόκειται για το πετρέλαιο, τον χρυσό και κυρίως, την διάρκεια της πολεμικής κατάστασης.

Η πτώση της Παρασκευής και οι μελλοντικές εξελίξεις

Οι χρηματιστηριακές αγορές είχαν προεξοφλήσει από την Παρασκευή, την επέμβαση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και γι' αυτό κινήθηκαν πτωτικά. Η προεξόφληση των εξελίξεων δεν ήταν δύσκολη καθώς είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ αλλά και η συγκέντρωση πολύ μεγάλου μέρους του αμερικανικού στόλου στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, το Σαββατοκύριακο είθισται να είναι ο κατάλληλος χρόνος για επεμβάσεις και έτσι όλοι περίμεναν το κτύπημα είτε την Παρασκευή βράδυ είτε το Σάββατο πρωί όπως άλλωστε έγινε.

Οι κεφαλαιαγορές

Η πορεία των ασιατικών αγορών (είναι οι πρώτες που ξεκινουν την εβδομάδα) θα προδικάσει εάν δεν αλλάξει κάτι και την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών την Δευτέρα το πρωί.

Εάν, η πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια είναι σχετικά μικρή, τότε φαίνεται ότι θα έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου. Εάν η πτώση είναι μεγάλη, τότε θα μεταδοθεί και στην Ευρώπη.

Ο δεύτερος παράγοντας θα είναι η διάρκεια της επέμβασης και η πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων στη ευρύτερη περιοχή. Εάν, η “επόμενη ημέρα” έχει αυξημένες πολεμικές δραστηριότητες και απρόβλεπτες εξελίξεις, τότε η κρίση των αγορών θα κορυφωθεί μέσα στον μήνα. Εάν φανεί ότι υπάρχουν πιο ομαλές πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, τότε θα υπάρξει επιστροφή δεικτών και μετοχών σε υψηλότερα επίπεδα.

Το πετρέλαιο ο «καθρέπτης» της κρίσης - Νέα άνοδος στον χρυσό

Ήδη από την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου (προθεσμιακά συμβόλαια) έχουν αυξηθεί πάνω από 2%. Τα συμβόλαια WTI (αμερικανικό) κινούνται πάνω από τα 67 δολάρια / βαρέλι, τα συμβόλαια στο Brent (βρετανικό) πέριξ των 72 δολαρίων / βαρέλι. Οι ξένοι οίκοι κάνουν προβλέψεις ότι -εάν επιδεινωθεί η κατάσταση- μπορουν να φτάσουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάντως να θυμήσουμε ότι κατά την προηγούμενη επέμβαση-βομβαρδισμό στο Ιράν τον Ιούνιο 2025 , οι αυξομειώσεις στις τιμές του πετρελαίου ήταν μειωμένες. Ένας καλός δείκτες για τις εξελίξεις θα είναι και η πορεία των συμβολαίων χρυσού. Είτε ως 'καταφύγιο επενδυτικού κινδύνου' είτε ως κερδοσκοπική τάση. Ήδη τα συμβόλαια Απριλίου καταγράφουν άνοδο στα 5.250 δολάρια / ουγγιά.

Eλληνικό Χρηματιστήριο: Θα δοκιμαστούν οι δύο στηρίξεις του Γενικού Δείκτη;

Πρώτα στις 2.250 μονάδες και μετά στις 2.200 μονάδες είναι οι δύο βασικές στηρίξεις του Γενικού Δείκτη, στην τρέχουσα συγκυρία και εαν συνεχιστεί η υποχώρηση. Η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει τα θετικά αποτελέσματα των 4 συστημικών τραπεζών, έχει προεξοφλήσει τα ιστορικά υψηλά σε άλλους μεγάλους ομίλους (Titan, Viohalco, Cenergy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κά) και περιμένει να δει τις επιπτώσεις του πολέμου στις μετοχές ενέργειας , στην ποντοπόρο ναυτιλία (δεν έχουμε πολλές εισηγμένες αλλά επηρεάζουν έμμεσα το Χ.Α) και βέβαια στις εισαγωγικές εταιρείες από την Ασία.

Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ (το είδαμε και τον Ιούνιο 2025) σίγουρα θα επηρεάσει είτε συγκυριακά είτε παρατεταμένα και τις χρηματιστηριακές εξελίξεις. Εάν οι πιέσεις στις μετοχές είναι μεγάλες, τότε ο στόχος είναι να μην κινδυνέψουν τα επίπεδα κάτω από τις 2.200 μονάδες. Την τάση θα δώσουν οι ευρωπαϊκές αγορές κατ' αρχή και- σε αμιγώς εγχώριο επίπεδο- οι τράπεζες.

Το ημερολόγιο της επόμενης εβδομάδας και τα αποτελέσματα συνεχίζονται

Στα αποτελέσματα που αναμένονται την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου επισημαίνονται οι ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ, Τράπεζα της Ελλάδος και Mermeren Combinat (Δευτέρα 2/3), Optima Bank και Elvalhalcor (Τρίτη, 03/03), Lamda Development (Tετάρτη, 04/03) και CrediaBank (Παρασκευή 05/03). Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, την Παρασκευή το βράδυ, η DBRS θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Την ίδια ημέρα θα παύσει η διαπραγμάτευση της μετοχής της Ακρίτας στο ΧΑ. Τέλος επισημαίνεται ότι την προσεχή Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει στην τακτική δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας ενός έτους.