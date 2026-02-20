Ακρίβεια: Μηχανισμός παρακολούθησης των τιμών (και) από το Μαξίμου

Αποφασισμένος να παρουσιάσει χειροπιαστά δείγματα αποκλιμάκωσης της ακρίβειας σε ένα από τα δυσκολότερα πεδία, αυτό των σούπερ μαρκετ, στο αμέσως προσεχές διάστημα φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ώρα, που το υπέρογκο κόστος του στεγαστικού αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα βραχνά της πλειοψηφίας των ελληνικών νοικοκυριών, το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να περάσει το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις βασικών αγαθών, που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH στην κυβερνητική έδρα έχουν ήδη δημιουργήσει ένα μηχανισμό στενότερης εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς και μοιάζουν να έχουν βάσιμους λόγους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Η ενεργοποίηση από τον Τάκη Θεοδωρικάκο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς υπό την πρόεδρο και Διοικητή Δέσποινα Τσαγγάρη, η οποία θρυλείται ότι γνωρίζει εκ των έσω τα..μυστικά της λειτουργίας της αγοράς, διαμορφώνει νέα δεδομένα στη μάχη κατά της ακρίβειας, όπως επισημαίνει υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί ήδη σε τακτική βάση, ανά δύο εβδομάδες περίπου, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Υπουργού Ανάπτυξης και της Διοικητού της νέας Αρχής με στόχο να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση των ανατιμήσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το βοδινό κρέας και το κακάο, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχουν πρακτικές καρτέλ.

Ο συγκεκριμένος άτυπος εποπτικός μηχανισμός επεκτείνεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και στον τομέα των Υπηρεσιών, όπως οι Ασφαλιστικές, οι Τράπεζες, αλλά και τα νοσοκομεία. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα από την πρωθυπουργική έδρα είναι ξεκάθαρο: τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά σε περίπτωση που βεβαιώνονται αθέμιτες πρακτικές.