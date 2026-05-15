Συνελήφθη Σουηδός που συστηνόταν ως «manager» της Lady Gaga: «Φέσωσε» Airbnb με 6.000 ευρώ

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρέθηκε ένας Σουηδός, ο οποίος συστηνόταν ψευδώς ως «manager» της Lady Gaga, επιχειρώντας μάλιστα να εξαπατήσει ιδιοκτήτη πολυτελούς διαμερίσματος Airbnb, «κλείνοντας» το κατάλυμα χωρίς να πληρώσει.

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή του Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας και φαίνεται να βρισκόταν στο «στόχαστρο» και από την Interpol για ξέπλυμα χρήματος, όπως μετέφερε ο SKAI και η εκπομπή «Το ‘Χουμε!».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος απατεώνας κατά καιρούς «υποδυόταν» διαφορετικούς ρόλους, όπως ότι είναι «manager» του Αμερικανού ράπερ 50 Cent ή στέλεχος διεθνούς εταιρείας.

Η σύλληψή του στην Αθήνα ήρθε όταν ο άνδρας «έκλεισε» πολυτελές κατάλυμα Airbnb με θέα την Ακρόπολη, δείχνοντας πλαστή απόδειξη στον ιδιοκτήτη χωρίς να καταβάλει 6.000 ευρώ.

Απείλησε τον ιδιοκτήτη του Airbnb

Ειδικότερα, ο Σουηδός πολίτης συστήθηκε στον ιδιοκτήτη του Airbnb ως «manager» της Lady Gaga. Στην αρχή έμεινε για ορισμένες ημέρες σε διαμέρισμα του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, το οποίο πλήρωσε κανονικά. Στη συνέχεια όμως ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να παρατείνει τη διαμονή του στην Αθήνα και εκείνος τον μετέφερε σε άλλο πολυτελές διαμέρισμα.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος διαπίστωσε ότι το καταθετήριο με τα χρήματα που του επέδειξε ο Σουηδός ήταν πλαστό.

Μάλιστα, όταν ο ιδιοκτήτης πήγε στο διαμέρισμα για να του ζητήσει τον λόγο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα επιθετική και απειλητική συμπεριφορά.

Το θύμα της απάτης απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον Σουηδό «manager» και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.