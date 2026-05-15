Ελλάδα Θεσσαλονίκη Απάτη κύκλωμα Local News

Κύκλωμα με «μαϊμού» ασφαλιστές, λογιστές και υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη με λεία 150.000 ευρώ

Ως εμπλεκόμενοι ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, 23 και 56 ετών, και μία γυναίκα 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Εξαπατώντας πολίτες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κύκλωμα επιτήδειων κατάφερε να αποσπάσει μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Οι δράστες εμφανίζονταν ως ασφαλιστές, λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, πείθοντας τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως εξιχνίασε τρία περιστατικά απάτης που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ως εμπλεκόμενοι ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, 23 και 56 ετών, και μία γυναίκα 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα σε κάθε περίπτωση, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια, τρεις χρυσές λίρες, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 130.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Απάτη κύκλωμα Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader