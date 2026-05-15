Κύκλωμα με «μαϊμού» ασφαλιστές, λογιστές και υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη με λεία 150.000 ευρώ

Εξαπατώντας πολίτες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κύκλωμα επιτήδειων κατάφερε να αποσπάσει μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Οι δράστες εμφανίζονταν ως ασφαλιστές, λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, πείθοντας τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως εξιχνίασε τρία περιστατικά απάτης που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ως εμπλεκόμενοι ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, 23 και 56 ετών, και μία γυναίκα 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα σε κάθε περίπτωση, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια, τρεις χρυσές λίρες, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 130.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ