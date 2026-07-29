Συνεργασία Ford και η Geely Auto

Η Ford Motor Company και η Geely Automobile Holdings (ή «Geely Auto») ανακοίνωσαν συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας (JV) με επίκεντρο την Ευρώπη, στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η νέα κοινοπραξία θα κατασκευάζει επιβατικά multi-energy οχήματα των Ford και Geely για την ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη αξία στους Ευρωπαίους οδηγούς.

Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα μία από τις πιο απαιτητικές και συγχρόνως ανταγωνιστικές αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί, το υψηλό λειτουργικό κόστος και η εμφάνιση μιας νέας γενιάς παγκόσμιων ανταγωνιστών έχουν θέσει νέα δεδομένα στον κλάδο, όσον αφορά το κόστος παραγωγής, την τεχνολογία των οχημάτων και την εμπειρία χρήσης λογισμικού.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες παραγωγής τους, η Ford και η Geely θα μεγιστοποιήσουν την δυναμικότητας του εργοστασίου της Βαλένθια, θα μειώσουν το κόστος κάθε οχήματος που κατασκευάζεται εκεί και θα ανταγωνιστούν με βάση τα νέα πρότυπα κόστους που διαμορφώνονται στον κλάδο, προσφέροντας παράλληλα προηγμένα multi-energy οχήματα και ενισχύοντας την τοπική οικονομία της Βαλένθια. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, η κοινοπραξία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ τα πρώτα νέα οχήματα αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Μέχρι τότε, το εργοστάσιο της Βαλένθια θα συνεχίσει να κατασκευάζει το Ford Kuga.

«Η κοινοπραξία αυτή με τη Ford στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ανοιχτή και συνεργατική ανάπτυξη προϊόντων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, ενισχύοντας την τοπική μας παρουσία και τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε οχήματα που οι Ευρωπαίοι πελάτες θα επιλέγουν με βάση την αξία τους, με κορυφαία χαρακτηριστικά στον κλάδο, υψηλή ποιότητα και συμβολή στο πράσινο μέλλον της Ευρώπης. Με απλά λόγια, κατασκευάζουμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη, για την Ευρώπη, μαζί με έναν αξιόπιστο συνεργάτη». δήλωσε ο Alex Nan, Vice President, Geely Auto Group.

Η Βαλένθια μετατρέπεται σε ισχυρό κέντρο παραγωγής οχημάτων χαμηλών εκπομπών CO₂

Η κοινοπραξία θα μετατρέψει το εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια - ένα από τα πιο παραγωγικά και προηγμένα εργοστάσια της Ευρώπης με δυνητική ετήσια δυναμικότητα περίπου 500.000 οχημάτων- σε ένα κοινό κέντρο παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, ικανό να ανταγωνιστεί με βάση τα νέα παγκόσμια πρότυπα κόστους του κλάδου. Από την έναρξη λειτουργίας του το 1976, το εργοστάσιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκεί κατασκευάστηκε το πρώτο Fiesta, το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο της Ford με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η Ford ήταν η πρώτη μη ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία που επένδυσε στη Βαλένθια, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία με την Ισπανία και τους ανθρώπους της που παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την προτεινόμενη δομή ιδιοκτησίας, η Ford θα κατέχει το 66% της νέας οντότητας και η Geely Auto το 34%.

Μια συναρπαστική γκάμα οχημάτων

«Για σχεδόν 50 χρόνια, η Βαλένθια έχει κατασκευάσει μερικά από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα στην ιστορία μας και τώρα αυτή η ομάδα θα συμβάλει στο μέλλον μας. Γι’ αυτό δημιουργούμε ένα ευέλικτο και αποδοτικό σύστημα παραγωγής με έναν έμπειρο συνεργάτη, τη Geely Auto. Μαζί θα αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες ενός κορυφαίου εργοστασίου, με ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, και θα ανταποκριθούμε στα νέα πρότυπα κόστους του κλάδου. Όλα αυτά αποτελούν μέρος του οράματος της Ford να προσφέρει στους Ευρωπαίους οδηγούς δυναμική οδική συμπεριφορά εμπνευσμένη από τους αγώνες ράλι, πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου και multi-energy τεχνολογία, με το ξεχωριστό DNA της Ford».», δήλωσε ο Jim Baumbick, President, Ford of Europe.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη διεθνή επέκταση της Geely Auto, η οποία σημείωσε 474.228 πωλήσεις οχημάτων εκτός Κίνας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη στρατηγική της Ford να αξιοποιεί συνεργασίες ώστε να ανταγωνίζεται στην Ευρώπη πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής.

«Η συνεργασία αυτή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μία εταιρεία μόνη της. Αυτό που έχουμε επιτύχει στη Βαλένθια, με τη συνεχή υποστήριξη της ισπανικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την υπόλοιπη Ευρώπη.» δήλωσε ο Jim Baumbick.