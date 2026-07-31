GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας για τις μάρκες Geely και Zeekr στην Ελλάδα

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα, γιορτάζοντας μια χρονιά γεμάτη σημαντικά ορόσημα, στρατηγικές επενδύσεις και εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας νέος, ισχυρός και αξιόπιστος οργανισμός στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, φέρνοντας στη χώρα δύο από τις πλέον σύγχρονες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στον κόσμο: την Geely και την Zeekr.

Από την πρώτη ημέρα, η GEO Mobility Hellas ακολούθησε μια ξεκάθαρη στρατηγική: όχι απλώς να εισαγάγει δύο νέες μάρκες στην Ελλάδα, αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό, επενδύοντας στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και στη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας.

Ένα επιτυχημένο ξεκίνημα πωλήσεων που εξελίχθηκε σε δυναμική πορεία

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για την εταιρεία. Η Geely πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το νέο ηλεκτρικό Geely EX5, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές εντυπώσεις για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία, την ασφάλεια και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, ενώ συγκαταλέχθηκε στα δέκα καλύτερα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό Car of the Year 2026. Μέσα στον ένα χρόνο παρουσίας του μοντέλου στην Ελληνική αγορά, το Geely EX5 κατέκτησε την 2η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του επιτυγχάνοντας 10% μερίδιο αγοράς.

Λίγο αργότερα, η παρουσίαση το νέου Geely Starray EM-i Super Hybrid διεύρυνε την προϊοντική γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μια προηγμένη electric-hybrid πρόταση βασισμένη σε τεχνολογία που έχει βραβευτεί με Guinness World Record.

Παράλληλα, η GEO Mobility Hellas πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το λανσάρισμα της Zeekr, της premium μάρκας high-tech ηλεκτροκίνησης του Ομίλου Geely. Με τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr 7GT, η εταιρεία έφερε στην Ελλάδα μια νέα φιλοσοφία σύγχρονης πολυτέλειας και τεχνολογικής υπεροχής, τοποθετώντας τη χώρα ανάμεσα στις πρώτες αγορές της Νότιας Ευρώπης που υποδέχθηκαν τη μάρκα.

Μέσα σε μόλις εννέα μήνες παρουσίας στην Ελλάδα, η Zeekr κατατάσσεται πλέον στις κορυφαίες premium ηλεκτρικές μάρκες στην χώρα μας, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναρριχήθηκε στην τέταρτηθέση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ των premium μαρκών.

Επενδύοντας στην δημιουργία ενός ισχυρού δίκτυου συνεργατών και στην εμπειρία του πελάτη

Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η GEO Mobility Hellas επένδυσε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πωλήσεων και After Sales σε όλη την Ελλάδα. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου Geely Experience Store και του πρώτου Zeekr Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, δύο πρωτοποριακών χώρων που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία γνωριμίας με τις μάρκες, συνδυάζοντας τεχνολογία, σχεδιασμό και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχώρησε στη σταδιακή ανάπτυξη του πανελλαδικού εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, όσο και στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Ανατολικής Στέρεας. με σημεία που χαρακτηρίζονται από σύγχρονες εγκαταστάσεις πωλήσεων και εξουσιοδοτημένου After Sales Service.

Η συνεχής διεύρυνση του εξουσιοδοτημένου δικτύου επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της GEO Mobility Hellas να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πελάτη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, άμεση τεχνική υποστήριξη και υψηλού επιπέδου after sales εξυπηρέτηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Αξιοπιστία που αναγνωρίζεται διεθνώς

Η επιτυχημένη πορεία της GEO Mobility Hellas δεν περιορίστηκε μόνο στην ελληνική αγορά. Στο Geely Auto International Business Partner Conference, η GEO Mobility και η GEO Mobility Hellas απέσπασαν σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με τη GEO Mobility να κατακτά τη 2η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Global Outstanding Importer, ενώ η GEO Mobility Hellas τιμήθηκε με το Excellence Sales Contribution Award, ως αναγνώριση της εξαιρετικά δυναμικής εισόδου και ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής, της ποιότητας υπηρεσιών και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η εταιρεία τόσο από τον Όμιλο Geely όσο και από τους πελάτες της.

Μέλος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους αυτοκίνησης παγκοσμίως

Η δυναμική της GEO Mobility Hellas ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη συνεργασία της με τον Όμιλο Geely, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οργανισμούς αυτοκινητοβιομηχανίας διεθνώς.

Ο όμιλος της Geely, που δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 90 χώρες, κατέγραψε το 2025 πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4,1 εκατομμύρια οχήματα, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση παγκοσμίως και σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 26%, την μεγαλύτερη από κάθε άλλο όμιλο.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της GEO Mobility Hellas αποτελεί μόνο την αρχή. Η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια το επενδυτικό της πλάνο, ενισχύοντας διαρκώς το Εξουσιοδοτημένο δίκτυο Πωλήσεων και After Sales, επεκτείνοντας την παρουσία των μαρκών Geely και Zeekr σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την προϊοντική της γκάμα με νέα μοντέλα που θα καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη μετακίνησης.

Με οδηγό την καινοτομία, την αξιοπιστία, την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση απέναντι στους πελάτες της, η GEO Mobility Hellas συνεχίζει να χτίζει τις βάσεις για μια νέα εποχή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.