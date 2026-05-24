Συνεργασία Μaxx Mobility Greece με την Αφοι Καρανικόλα και Σια

Η εταιρεία Αφοί Καρανικόλα & Σια, η οποία ιδρύθηκε το 1982, διαθέτει μακρόχρονη και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, έχοντας αναπτύξει ισχυρή φήμη στους τομείς των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, των υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση, καθώς και στον χώρο του motorsport και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η εταιρεία έχει συνδέσει το όνομά της με την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, την τεχνική εξειδίκευση και το πάθος για την αυτοκίνηση.

Ο νέος, σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της εταιρείας στη Λεωφόρο Αμφιθέας σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Lynk & Co στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας σε μία από τις πιο σημαντικές και δυναμικές περιοχές της Αττικής. Οι επισκέπτες των νέων εγκαταστάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της Lynk & Co μέσα από μια ολοκληρωμένη premiumεμπειρία εξυπηρέτησης, υποστηριζόμενη από άρτια εκπαιδευμένους συμβούλους πωλήσεων με εξειδίκευση στην ηλεκτροκίνηση, στις προηγμένες τεχνολογίες οχημάτων και στα καινοτόμα συστήματα συνδεσιμότητας που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της μάρκας.

Οι ευρύχωρες και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις δίνουν τη δυνατότητα στην Αφοί Καρανικόλα & Σια να παρουσιάζει πλήρως την υφιστάμενη γκάμα της Lynk & Co, ενώ παράλληλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υποδοχή νέων μοντέλων στο μέλλον, καθώς η μάρκα συνεχίζει δυναμικά την ευρωπαϊκή της ανάπτυξη.

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχει το νέο premium plug-in hybrid SUV Lynk & Co 08 — ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά PHEV οχήματα που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Lynk & Co 08 προσφέρει 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, ισχύ 345 ίππων, δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης, κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού και premium ποιότητα κατασκευής που συναντά κανείς συνήθως σε πολύ ακριβότερα οχήματα της premium κατηγορίας.

Με εκπομπές CO₂ μόλις 23 g/km, το Lynk & Co 08 επωφελείται επίσης από μηδενική φορολογία εταιρικού αυτοκινήτου (Benefit-in-Kind) στην Ελλάδα, γεγονός που το καθιστά μία εξαιρετικά ελκυστική πρόταση τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς χρήστες και στελέχη επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν και να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της Lynk & Co μέσω ενός εκτεταμένου στόλου οχημάτων testdrive που διαθέτει η εταιρεία. Η συνεργασία με την Αφοί Καρανικόλα & Σια ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης της Maxx Mobility Greece και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου λιανικής πώλησης και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσφέροντας παράλληλα μια σύγχρονη και premium εμπειρία πελάτη και υποστηρίζοντας ενεργά τη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα.