Σύνοδος Πρυτάνεων με επεισόδια στην Αγριά Βόλου – Προσαγωγές φοιτητών

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ένταση από νωρίς ολοκληρώνεται σήμερα στην Αγριά Βόλου η 110η Σύνοδος των Πρυτάνεων, με προεδρεύον το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Από τις πρωινές ώρες εφαρμόστηκαν εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην περιοχή, καθώς υπήρχε προαναγγελθείσα κινητοποίηση φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και άλλα ανώτατα ιδρύματα της χώρας, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή επεισοδίων.

Φοιτητές από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο όπου διεξάγονται οι εργασίες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα, όταν –την ώρα που η υπουργός βρισκόταν στην αίθουσα της συνεδρίασης– ομάδα περίπου 25 ατόμων επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό και να προσεγγίσει το ξενοδοχείο, με τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χειροβομβίδας κρότου-λάμψης για να τους αποτρέψουν.