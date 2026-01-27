«AI Δημόκριτος»: Νέος ακαδημαϊκός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης για φοιτητές και καθηγητές

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρουσίασε πρόσφατα την καινοτόμο εφαρμογή «AI Δημόκριτος», έναν έξυπνο ακαδημαϊκό βοηθό τεχνητής νημοσύνης, σχεδιασμένο αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση. Στόχος της εφαρμογής είναι να υποστηρίξει φοιτητές και καθηγητές, προσφέροντας ακριβείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις βασισμένες στην ύλη του κάθε μαθήματος, ενισχύοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της γνώσης.



Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο AETMA Lab του τμήματος Πληροφορικής του ΔΠΘ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Αύγουστου Τσινάκου. Όπως εξηγεί, η πρωτοβουλία δεν προέκυψε λόγω της τρέχουσας «έκρηξης» χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ως απάντηση στην ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας με τρόπο που υποστηρίζει ουσιαστικά τη μάθηση. Η «AI Δημόκριτος» παρέχει απαντήσεις μόνο από το εκπαιδευτικό υλικό, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο στους διδάσκοντες.



Η εφαρμογή δεν ολοκληρώνει εργασίες για τους φοιτητές, αλλά βοηθά στην κατανόηση της ύλης, επισημαίνοντας τα σημεία που δυσκολεύουν περισσότερο. Η γνωστική της βάση ενημερώνεται αυτόματα μέσα σε 24 ώρες για κάθε νέο εκπαιδευτικό υλικό, προσφέροντας δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη υποστήριξη. Κάθε απάντηση συνοδεύεται από τεκμηρίωση και παραπομπές, ώστε οι φοιτητές να ελέγχουν οι ίδιοι τις πηγές.



Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές και καθηγητές του ΔΠΘ, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους σε σχέση με αντίστοιχες εμπορικές λύσεις και ενισχύοντας την αυτονομία και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το έργο αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας καθηγητών, φοιτητών και πανεπιστημιακής διοίκησης, θέτοντας το ΔΠΘ στην πρωτοπορία της τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα.

