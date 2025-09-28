Το ChatGPT έχει γίνει «κολλητός» των φοιτητών: Πώς να το χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας

Πολλοί είναι οι φοιτητές που έχουν κάνει «καλό τους φίλο» το ChatGPT, καθώς τους έχει γίνει απαραίτητο τόσο όσο ένας υπολογιστής.

Τα «αιτήματα» προς το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης διαφέρουν: από την βελτίωση του λόγου μέχρι την οργάνωση σημειώσεων για επανάληψη ή δημιουργία εκπαιδευτικών καρτών. Και κάπως έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει απαραίτητος συνοδοιπόρος της πανεπιστημιακής ζωής.

Την ίδια στιγμή βέβαια που τα πανεπιστήμια προσπαθούν να συμβαδίσουν με την τεχνολογία, μια διαχωριστική γραμμή μπαίνει σιωπηλά. Χρήση για κατανόηση; Εντάξει. Χρήση για τη συγγραφή εργασιών; Δεν επιτρέπεται.

Μια πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έδειξε ότι σχεδόν το 92% χρησιμοποιούν πλέον κάποια μορφή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, μια αύξηση από το 66% του προηγούμενου έτους.

«Ειλικρινά, όλοι το χρησιμοποιούν», λέει η Magan Chin, μεταπτυχιακή φοιτήτρια τεχνολογικής πολιτικής στο Cambridge, η οποία μοιράζεται τα αγαπημένα της κόλπα για τη μελέτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στο TikTok, όπου οι συμβουλές κυμαίνονται από συνεδρίες μελέτης με βάση τη συνομιλία έως έξυπνες προτροπές για την ταξινόμηση σημειώσεων.

«Έχει εξελιχθεί. Στην αρχή, οι άνθρωποι θεωρούσαν το ChatGPT ως απάτη και [πίστευαν] ότι έβλαπτε τις κριτικές μας δεξιότητες σκέψης. Τώρα όμως, είναι περισσότερο ένας συνεργάτης στη μελέτη και ένα εργαλείο συνομιλίας που μας βοηθά να βελτιωθούμε». Έχει αποκτήσει ακόμη και ένα ψευδώνυμο: «Οι άνθρωποι το αποκαλούν απλά «Chat»», λέει.

Ισχυρό εργαλείο, αλλά...

Όταν το χρησιμοποιούν με σύνεση, μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο αυτοδιδασκαλίας. Η Chin συνιστά να του δίνετε σημειώσεις από τα μαθήματα και να του ζητάτε να δημιουργεί ερωτήσεις για πρακτικές εξετάσεις. «Μπορείτε να έχετε μια προφορική συνομιλία όπως θα κάνατε με έναν καθηγητή και να αλληλεπιδράσετε μαζί του», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να δημιουργεί διαγράμματα και να συνοψίζει δύσκολα θέματα.

Η Jayna Devani, υπεύθυνη διεθνών σπουδών στην OpenAI, την εταιρεία ανάπτυξης του ChatGPT με έδρα τις ΗΠΑ, συνιστά αυτόν τον τύπο αλληλεπίδρασης. «Μπορείτε να ανεβάσετε διαφάνειες μαθημάτων και να ζητήσετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής», λέει. «Σας βοηθά να αναλύσετε σύνθετες εργασίες σε βασικά βήματα και να αποσαφηνίσετε έννοιες».

Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης. Η Chin και οι συνάδελφοί της εφαρμόζουν αυτό που αποκαλούν «μέθοδο pushback».

«Όταν το ChatGPT σας δίνει μια απάντηση, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος σε απάντηση», λέει. «Χρησιμοποιήστε το ως μια εναλλακτική προοπτική, αλλά θυμηθείτε ότι είναι μόνο μία φωνή ανάμεσα σε πολλές». Συνιστά να ρωτάτε πώς θα μπορούσαν να το προσεγγίσουν διαφορετικά οι άλλοι.

Γιατί αντιδρούν τα πανεπιστήμια

Αυτού του είδους η θετική χρήση είναι συχνά ευπρόσδεκτη από τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκές κοινότητες αντιμετωπίζουν το ζήτημα της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και πολλοί καθηγητές έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο στην πανεπιστημιακή εμπειρία.

Ο Graham Wynn, αναπληρωτής πρύτανης για την εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Northumbria, λέει ότι η χρήση της για την υποστήριξη και τη δομή των αξιολογήσεων επιτρέπεται, αλλά οι φοιτητές δεν πρέπει να βασίζονται στις γνώσεις και το περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. «Οι φοιτητές μπορούν γρήγορα να βρεθούν σε μπελάδες με αυταπάτες, επινοημένες αναφορές και φανταστικό περιεχόμενο».

Το Northumbria, όπως και πολλά άλλα πανεπιστήμια, διαθέτει ανιχνευτές τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να επισημάνει υποβολές όπου υπάρχει πιθανότητα υπερβολικής εξάρτησης.

Στο University of the Arts London (UAL) οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να την εντάξουν στην ατομική δημιουργική τους διαδικασία.

Βοήθεια και όχι αντικατάσταση

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες αναδυόμενες τεχνολογίες, τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν σήμερα οι φοιτητές είναι ήδη κοινά στους χώρους εργασίας στους οποίους θα εισέλθουν αύριο. Ωστόσο, το πανεπιστήμιο δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδικασία, και το μήνυμα των εκπαιδευτικών είναι σαφές: αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει τη μάθησή σας, όχι να την αντικαταστήσει.

«Η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια βασική δεξιότητα για τους φοιτητές», λέει ένας εκπρόσωπος του UAL, πριν προσθέσει: «Προσεγγίστε την με περιέργεια και συνειδητοποίηση».