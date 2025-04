Συνταγή για τσουρέκι dubai chocolate που θα λατρέψουν τα παιδιά

Το τσουρέκι με Dubai chocolate είναι μια ξεχωριστή παραλλαγή του παραδοσιακού γλυκού, εμπνευσμένη από τη γευστική πολυτέλεια της Μέσης Ανατολής. Σοκολάτα 70%, χαρουπόμελο και αρωματικός κάρδαμος συνδυάζονται σε μια ζύμη αρωματισμένη με μαχλέπι και μαστίχα, δημιουργώντας ένα γλυκό γεμάτο χαρακτήρα. Το φιστίκι προσθέτει τραγανότητα, ενώ το χαρουπόμελο δίνει μια φυσική, πλούσια γλύκα. Είναι ιδανικό για γιορτές, brunch ή όταν θέλεις να προσφέρεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ένα τσουρέκι που φέρνει μαζί παραδοσιακές ρίζες και σύγχρονη, ανατολίτικη φινέτσα.

Τσουρέκι με «Dubai Chocolate» – σοκολάτα, χαρουπόμελο και φιστίκι

Υλικά για τη ζύμη:

(ίδια βάση με το κλασικό τσουρέκι)

700 γρ. αλεύρι δυνατό

150 γρ. ζάχαρη

120 γρ. βούτυρο (ή γκι), λιωμένο

3 αυγά + 1 για άλειμμα

200 ml γάλα χλιαρό

25 γρ. φρέσκια μαγιά ή 8 γρ. ξηρή

1/2 κ.γ. μαχλέπι

1/2 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 πρέζα αλάτι

Υλικά για τη γέμιση «Dubai chocolate»

200 γρ. κουβερτούρα 70%, λιωμένη

2 κ.σ. χαρουπόμελο ή πετιμέζι

1/2 κ.γ. κάρδαμο σκόνη (προαιρετικά, για ανατολίτικη νότα)

50 γρ. βούτυρο ή ταχίνι (για πιο πλούσια υφή)

80 γρ. ψιλοκομμένο φιστίκι Αιγίνης ή αράπικο καβουρδισμένο

Εκτέλεση

Ζύμη

Φτιάχνεις όπως το κλασικό τσουρέκι — διαλύεις τη μαγιά στο χλιαρό γάλα, ανακατεύεις με τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνεις καλά για 10-15 λεπτά. Αφήνεις να φουσκώσει 2 ώρες.

Γέμιση

Σε κατσαρολάκι λιώνεις τη σοκολάτα με το χαρουπόμελο και το βούτυρο/ταχίνι. Μόλις γίνει κρέμα, προσθέτεις τα φιστίκια και το κάρδαμο. Αφήνεις να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου (να μη ζεματάει!).

Πλάσιμο

Χωρίζεις τη ζύμη σε 2-3 κομμάτια. Ανοίγεις κάθε κομμάτι σε παραλληλόγραμμο, απλώνεις τη γέμιση και τυλίγεις σε ρολό. Πλέκεις όπως θες – πλεξούδα, στριφτό ή σε φόρμα.

Δεύτερο φούσκωμα

Αφήνεις σε ταψί με λαδόκολλα για 45-60 λεπτά.

Άλειμμα & ψήσιμο

Αλείφεις με χτυπημένο αυγό, πασπαλίζεις με φιστίκι ή ζάχαρη Muscovado. Ψήνεις στους 170°C για 30-35 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.

Extra Tips

Αν θες πιο «glam» αποτέλεσμα, μετά το ψήσιμο άλειψέ το με σιρόπι από χαρουπόμελο και 1 κ.σ. νερό – θα του δώσει γυαλάδα και άρωμα.

Σερβίρεται τέλεια με παγωμένο καφέ ή και με λίγο ροδόνερο δίπλα (Dubai vibes, all the way).