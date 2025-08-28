Συνυπηρέτηση στο Δημόσιο: Ποιοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι δικαιούνται απόσπαση κοντά στην οικογένεια
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως δύο έτη, με δυνατότητα επανεξέτασης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.
Μια σημαντική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιοι υπάλληλοι ανοίγει τον δρόμο για συνυπηρέτηση εργαζομένων στο Δημόσιο με τους συζύγους ή τους συμβιούντες τους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες
Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η ενίσχυση της οικογενειακής ζωής και η στήριξη οικογενειών με τρία ή περισσότερα ανήλικα παιδιά, δηλαδή τρίτεκνων και πολύτεκνων.
Τι προβλέπει η τροπολογία
- Δικαίωμα απόσπασης αποκτούν υπάλληλοι που μετά τον διορισμό τους απέκτησαν τρίτο παιδί, καθώς και όσοι ήταν ήδη τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι κατά τον διορισμό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους αυτή δεν αξιοποιήθηκε ως κριτήριο πρόσληψης.
- Η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο/η σύζυγος ή συμβιών εργάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια στην ίδια περιοχή.
- Η ρύθμιση ισχύει αποκλειστικά για οικογένειες με τρία ανήλικα τέκνα και άνω.
Εξαιρέσεις και όρια
Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι περιοχές της Αττικής (εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Οι αποσπάσεις θα γίνονται σε ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, νοσοκομεία, άλλους φορείς υγείας, αλλά και στον e-ΕΦΚΑ.
Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο κενό, καθώς μέχρι σήμερα η συνυπηρέτηση στο Δημόσιο αφορούσε κυρίως περιπτώσεις συζύγων που εργάζονταν και οι δύο στον δημόσιο τομέα, αφήνοντας εκτός χιλιάδες οικογένειες.