«Δεν θα δοθούν 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη»: Τι ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης

Κατηγορηματικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με το ζήτημα του 13ου μισθού στο Δημόσιο, της 13ης και 14ης σύνταξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δοθούν.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξήγησε ότι το οικονομικό κόστος πίσω από αυτά τα μέτρα δεν είναι βιώσιμο. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η χορήγηση 13ου μισθού στο Δημόσιο θα απαιτούσε 1,5 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τα μέτρα που, όπως είπε, θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μάλιστα, σχολίασε: «Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να δοθούν χρήματα μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι στους συνταξιούχους. Ας μας πουν ότι δεν θέλουν να μειωθούν οι φόροι».

Όσον αφορά τη 13η και 14η σύνταξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο μέτρο θα κόστιζε περίπου 5 δισ. ευρώ, ποσό δυσβάστακτο για τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Ο κόσμος στις εκλογές θα κρίνει. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής.

Επιπλέον και παρά το γεγονός πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τους άμεσους φόρους, στο τραπέζι των κλειστών συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πέσει ιδέες και για στοχευμένη μείωση της έμμεσης φορολογίας και συγκεκριμένα σε εθνικά και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η ορεινή και νησιωτική επικράτεια, όπως το θέτει στον flash.gr, πρόσωπο, που είναι σε θέση να γνωρίζει το περιεχόμενο των κλειστών συσκέψεων στην πρωθυπουργική έδρα.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.