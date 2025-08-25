Συρία: Ο Αλ Σάρα θα απευθύνει ομιλία στον ΟΗΕ - Η πρώτη ομιλία Σύρου ηγέτη μετά το 1967

Στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συμμετάσχει ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ Αλ Σάρα, η οποία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία θα απευθύνει ομιλία, όπως δήλωσε σήμερα στο AFP αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα θα μετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα εκφωνήσει ομιλία», τόνισε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Φωτό: Reuters

«Θα είναι ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που εκφωνεί ομιλία στον ΟΗΕ ύστερα από αυτήν του πρώην προέδρου Νουρεντίν αλ Ατάσι το 1967, και ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που μετέχει στην εβδομάδα υψηλόβαθμου επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από τις 22 ως τις 30 Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα ανέβηκε στην εξουσία μετά την ανατροπή από τις δυνάμεις του υπό την ηγεσία ισλαμιστών, τον Δεκέμβριο του 2024, του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Αφότου ανήλθαν στην εξουσία, οι νέες αρχές της Συρίας έχουν λάβει περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη.

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαάντ αλ Σιμπάνι είχε εκφωνήσει ομιλία στον ΟΗΕ τον Απρίλιο και είχε υψώσει τη νέα σημαία της χώρας στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.