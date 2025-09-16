Σάλος στη Γαλλία με βίντεο «μαϊμού» τζιχαντιστών - Απείλησαν να κάψουν την Παναγιά των Παρισίων

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στα social media στη Γαλλία, το οποίο αποτυπώνει μια μουσουλμανική ομάδα τρομοκρατών να απειλεί να κάψει τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων στο Παρίσι, αν οι γαλλικές αρχές δεν απελευθερώσουν τον Brahim Aouissaoui, τον άνδρα από την Τυνησία που σκότωσε τρεις ανθρώπους σε τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια το 2020.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνονται τρεις μασκοφόροι να εκδίδουν το τελεσίγραφο τους πριν βάλουν φωτιά σε ένα ομοίωμα της Παναγίας των Παρισίων, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Euronews.

Ο καθένας τους φέρει στο μανίκι του ένα λογότυπο που μοιάζει με αυτό της Hayat Tahrir al-Sham (HTS), μιας ισλαμιστικής ομάδας της οποίας ηγείτο παλαιότερα ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα. «Οι εκκλησίες σας θα καούν με τη θέληση του Θεού», λέει ένας από τους άνδρες.

Το βίντεο έχει κοινοποιηθεί από πολλούς λογαριασμούς σε διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πολιτικών, όπως ο δεξιός λαϊκιστής Πολωνός ευρωβουλευτής Dominik Tarczyński.

Ωστόσο, το βίντεο δεν αποτελεί μια καινούργια είδηση και αυτό καθώς μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας δείχνει ότι άρχισε να κυκλοφορεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025 και διαψεύστηκε τότε πολύ γρήγορα.

Τι συνέβη στην επίθεση στη Νίκαια;

Το θέμα του ψευδούς βίντεο είναι ο Τυνήσιος Brahim Aouissaoui, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τρεις ανθρώπους στη βασιλική της Παναγίας των Παρισίων στη Νίκαια στις 29 Οκτωβρίου 2020.

Το ένα θύμα βρέθηκε με μια τομή στο λαιμό της τόσο βαθιά που φαινόταν να επιχειρείται ο αποκεφαλισμός της, ανέφεραν αξιωματούχοι μετά την επίθεση.

Ο Aouissaoui καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους με τις γαλλικές αρχές αν αποδίδουν την επίθεση, η οποία σημειώθηκε δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του δασκάλου Samuel Paty από ισλαμιστή τρομοκράτη, στον ισλαμικό εξτρεμισμό.